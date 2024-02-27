تعالى شوف أبوك.. زوجة حلمي بكر تكشف سبب سفرهمها إلى الشرقية

قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، إنه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حلمي بكر رفض الذهاب إلى مستشفى رغم تعبه الشديد جدا، مضيفة أن البيت كان شبه مستشفى.



وأضافت لـ صدى البلد، أنه قبل سفر حلمي بكر إلى الشرقية لقضاء فترة نقاهة وحتى "يغير جو" سألت للطبيب المعالج وسمح لهم بالسفر للشرقية وأكد أن حالته تسمح بالسفر.





وتابعت أن اخوات حلمي بكرزاروه في الشرقية بعد شهر من انتقالهما.

واستطرد أنها فوجئت الأسبوع الماضي بزيارة اخوات الموسيقار حلمي بكر له بعد أكثر من شهر من ذهابه للشرقية، وقالوا اخواته أنهم يريدون أخذ الموسيقار حلمي بكر للمستشفى ولكنه رفض الذهاب معهم ورفض الذهاب للمستشفى ورفض ترك الشرقية بدون زوجته.

وتابعت في رسالة لنجل الموسيقار حلمي بكر: "تعالي شوف باباك.. لما كنت في مصر من شهر ليه ماجيتش تشوفه على الرغم من انتشار أخبار مرضه.. حتى الآن لم يقم نجل الموسيقار حلمي بكر بزيارة والده".

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