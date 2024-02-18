محمد هنيدي يعرض مسرحية "رمضان سكول ميوزكال" بالسعودية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مسرحية محمد هنيدى الجديدة والتى تحمل اسم "رمضان سكول ميوزكال".

ومن المقرر عرضها على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، ويبدأ عرضها يوم 24 فبراير وتستمر حتى 4 مارس.

محمد هنيدى

ويقوم ببطولة المسرحية "رمضان سكول ميوزكال" بطولة محمد هنيدي ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ.

محمد هنيدي

وكان كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الامريكية تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها .

وقال محمد هنيدي اثناء حلوله ضيفاً على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ان إدارة الجامعة أعتقدت ان العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها .

وأستكمل محمد هنيدي حديثه قائلاً : كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الإمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الامريكية".