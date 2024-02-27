عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الرياض عاصمة الفن بدون منافس.. محمد هنيدي يثير الجدل في السعودية

صدى البلد

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل خلال إحدى ليالي مسرحيته الجديدة بموسم الرياض، والتي تحمل اسم “رمضان سكول ميوزيكال” والتي تعرض بمنطقة بوليفارد سيتي.

 

وقال محمد هنيدي على خشبة المسرح فى حوار بينه وبين الفنان حسن البلام “إن الرياض أصبحت عاصمة الفن والمسرح الآن دون منافس” .

txt

ضمن موسم الرياض| نانسي صلاح تروّج لمسرحية «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة»

txt

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

txt

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

txt

أنا بتغير .. هشام جمال يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

ويقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة، التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008

تدور قصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة، بعدما طلب مالكها منه أن يساعده فى إدارة شؤونها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف في المدرسة في إطار كوميدي .

ويقوم ببطولة المسرحية "رمضان سكول ميوزكال" مع محمد هنيدي كل من: ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ.

وكان كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الامريكية  تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها .

وقال محمد هنيدي اثناء حلوله ضيفاً على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ان إدارة الجامعة أعتقدت ان العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها .

واستكمل محمد هنيدي حديثه قائلاً : كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الإمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الامريكية".

محمد هنيدي أحدث أعمال محمد هنيدي موسم الرياض أخبار موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

حماية المصالح الاستراتيجية.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

موضوعات متعلقة

ديانا حداد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

أسس شركة إنتاج خاصة .. رامي جمال يكشف تفاصيل أعماله القادمة

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "حق عرب" يعرض على قناة on

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "عتبات البهجة" يعرض على قنوات DMC

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

دراما رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل "فراولة"

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

"الله يديم المحبة".. عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في باريس

ترشيحاتنا

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024.. 13 يوما

عكس الاتجاه| تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن

«البحوث الإسلامية» يعلن برنامجًا دعويًا وتوعويًا شاملًا في رمضان

5 سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

بشرى سارة "تُرُد الروح"| تعرف على طقس رمضان 2024.. أيام على الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

10 نصائح ذهبية تقوي المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. اتبعها

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

فيديو

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ