الرياض عاصمة الفن بدون منافس.. محمد هنيدي يثير الجدل في السعودية

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل خلال إحدى ليالي مسرحيته الجديدة بموسم الرياض، والتي تحمل اسم “رمضان سكول ميوزيكال” والتي تعرض بمنطقة بوليفارد سيتي.

وقال محمد هنيدي على خشبة المسرح فى حوار بينه وبين الفنان حسن البلام “إن الرياض أصبحت عاصمة الفن والمسرح الآن دون منافس” .

ويقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة، التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008

تدور قصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة، بعدما طلب مالكها منه أن يساعده فى إدارة شؤونها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف في المدرسة في إطار كوميدي .

ويقوم ببطولة المسرحية "رمضان سكول ميوزكال" مع محمد هنيدي كل من: ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ.

وكان كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الامريكية تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها .

وقال محمد هنيدي اثناء حلوله ضيفاً على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ان إدارة الجامعة أعتقدت ان العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها .

واستكمل محمد هنيدي حديثه قائلاً : كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الإمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الامريكية".