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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن موسم الرياض| نانسي صلاح تروّج لمسرحية «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة»

صدى البلد

روّجت الفنانة نانسي صلاح عن إعادة تقديم فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” على شكل عرض مسرحي، ضمن موسم الرياض ،على مسرح العلي ، و ذلك من الفترة 24 فبراير حتى 4 مارس.

ونشرت نانسي صلاح بوستر المسرحية ، وكتبت معلقة: “اكرمنا يارب بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

والمسرحية من بطولة: محمد هنيدي ، نيرمين الفقي ، محمد ثروت ، نانسي صلاح ، نيرمين الفقي ، رنا رئيس ، وأخرون.

وكشف الفنان محمد هنيدي مؤخرًا، عن تقديم مسرحية “رمضان أبو العالمين حمودة”  من خلال لقاء له مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج ضيفي وقال : سأقدم شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة قريبًا على خشبة المسرح، لأنها شخصية موجودة في الواقع، ويمكن استدعاؤها في أي وقت، وعندما قدمتها في فيلم ناقشت أحوال التعليم.

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وتحدثت الفنانة نانسي صلاح خلال الفترة الماضية ، عن دورها فى مسلسل حدوته منسية، الذي يعرض حالياً عبر شاشة dmc.

قالت نانسي صلاح في تصريحات  خاصة لـ "صدي البلد"  أن مسلسل حدوتة منسية بشكل عام هو مسلسل لذيذ وخفيف على قلبي جدا، و أن الشخصية التي اجسدها في المسلسل  بعيدة  عن شخصيتي تمام.

وتابعت نانسي صلاح قائلة: “تعلمت من شخصية ريناد إني مستسلمش لأي أحداث سلبية بتدور حواليا ، أو أي حد ياخد حاجه بتاعتي”.

 

مسلسل حدوتة منسية يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

ويدور مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائها على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

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