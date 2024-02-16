نانسي صلاح تكشف لـ صدى البلد عن دورها في مسلسل حدوتة منسية

تحدثت الفنانة نانسي صلاح عن دورها فى مسلسل حدوته منسية، الذي يعرض حالياً عبر شاشة dmc.

قالت نانسي صلاح في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن مسلسل حدوتة منسية بشكل عام هو مسلسل لذيذ وخفيف على قلبي جدا، و أن الشخصية التي اجسدها في المسلسل بعيدة عن شخصيتي تمام.

وتابعت نانسي صلاح قائلة: “تعلمت من شخصية ريناد إني مستسلمش لأي أحداث سلبية بتدور حواليا ، أو أي حد ياخد حاجه بتاعتي”.

مسلسل حدوتة منسية يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائها على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.