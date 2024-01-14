نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

نشرت الفنانة نانسي صلاح فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية ، بمشاركة هلا السعيد ، طارق صبري ومحمد لطفي .

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وعلقت نانسي صلاح فى الفيديو ، قائلة: بصور دلوقتي مشهد وأول مرة أشوف الناس اللى معايا بيعيشوا المشاهد اللى بيمثلوها فى الحقيقة وبيتخانقوا مع بعض برا التمثيل كأنهم جوا التمثيل.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “حدوتة منسية” خلال الشهر الجاري ، والمسلسل من تأليف محمود حمدان ، إخراج محمد محي الدين ،انتاج فانتدج برودكشن ،مدير التصوير شريف النمر ، بطولة الاستاذه سوسن بدر و أحمد فهيم و احمد حجازي و محمد علي رزق و هشام اسماعيل و طارق صبري و ريم سامي و نانسي صلاح و امير صلاح الدين و دعاء حكم و هلا السعيد و عبير منير و عبير صبري و رجوي حامد و مجموعة كبيره من النجوم.

وفى وقت لاحق، حلت الفنانة نانسي صلاح، ضيفة على برنامج السفيرة عزيزة، و تحدثت عن رحلة دخولها للفن، و كواليس عن أدوارها بالمسلسلات.

أكدت الفنانة نانسي صلاح، أنها مرت بحياتها بمحطات عديدة، فعملت بالإعلام بفترة و لكن على طريقتها الخاصة، و ظهرت بإعلانات و برامج ثم تمثيل، قائلة: "كان نفسي أمثل من زمان و رغم أن حواليا و من عيلتي ناس بتمثل لكنني مبحبش الوسطة و بخجل منها".

وأوضحت نانسي، أنها التحقت و درست أداب إعلام لحبها بهذه المهنة منذ الصغر، منوهة إلى أنها كانت ترغب الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية و لكن والدها كان رافضا للتمثيل، معلقة: "كان وقت التقديم بيتفق مع ابنة عمتي تأخذني و نسافر شرم نزور جدي"، كاشفة أنها ظلت رافضه للالتحاق بأي كلية أخرى بعد تخرجها من الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.

وعقبت، " مسلسل ستهم كان وش السعد عليا، خدت 3 جوائز على هذا المسلسل و عايزة أشكر روجينا على هذا"، كاشفة: "روجينا قالتلي قبل ما أقرأ السيناريو حذرتني و قالت عارفة لو متكرمتيش على الدور ده أنا هعمل فيكي ايه، أنا عارفة أنك هتعمليه كويس".