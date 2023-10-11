"دخل مسمار بعيوني قبل كدة.. ومسلسل ستهم وش السعد عليا".. نانسي صلاح تكشف أصعب المواقف التي تعرضت لها

حلت الفنانة نانسي صلاح، ضيفة على برنامج السفيرة عزيزة، و تحدثت عن رحلة دخولها للفن، و كواليس عن أدوارها بالمسلسلات.

مبحبش الواسطة ومدخلتش الجامعة بعد الثانوية لمدة 3 سنين

أكدت الفنانة نانسي صلاح، أنها مرت بحياتها بمحطات عديدة، فعملت بالإعلام بفترة و لكن على طريقتها الخاصة، و ظهرت بإعلانات و برامج ثم تمثيل، قائلة: "كان نفسي أمثل من زمان و رغم أن حواليا و من عيلتي ناس بتمثل لكنني مبحبش الوسطة و بخجل منها".

وأوضحت "صلاح"، أنها التحقت و درست أداب إعلام لحبها بهذه المهنة منذ الصغر، منوهة إلى أنها كانت ترغب الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية و لكن والدها كان رافضا للتمثيل، معلقة: "كان وقت التقديم بيتفق مع ابنة عمتي تأخذني و نسافر شرم نزور جدي"، كاشفة أنها ظلت رافضه للالتحاق بأي كلية أخرى بعد تخرجها من الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.

بسبب تصويرها SNL

وأضافت، أن والدها وقف بجانبها و دعمها بعد دخولها كلية أداب الإعلام، و أقتنع مؤخرا بفكرة دخولها إلى عالم التمثيل و تحقيق رغبتها، لافتة: "أخر سنة في أداب إعلام ماخدتهاش لأني كنت بصور SNL بالعربي"، موضحة أنها حصلت على الدرجات النهائية بالامتحانات برغم انشغالها و عملها، و لكن خبرتها بالتمثيل عملي أفادها بدراستها و اجتياز اختباراتها.

رحت الامتحان بجلابية قبل كده.. وروجينا حذرتني في مسلسل ستهم

قالت الفنانة نانسي صلاح، إنها وقت الاختبارات النهائية بكلية أداب الإعلام كانت تظهر بشكل مختلف في كل اختبار، و ذلك لأنها كانت تقوم بتصوير مسلسل نصيبي و قسمتك بنفس الوقت، معقبة: "كنت بمتحن و أرجع على المشهد، و روحت بجلابية الامتحان قبل كده".

وأضافت، أنها كانت طفلة شقية و طفولتها كانت مليئة بالحوادث، منوهة: "وقعت على سيخ الشواية و أنا بتعلم المشي، و مرة تانية دخل المسمار في عيني"، مضيفة أنها كانت طفلة ذكية و متفوقة بدراستها.

ولفتت، إلى أنها نجحت بعدة أدوار من التي قامت بتأديتها و يظهر ذلك بردود أفعال الجمهور على أدوارها، موضحة أنها تحب الاستماع و الاهتمام بأراء جماهيرها عن الشخصيات و الأدوار التي تؤديها، منوهة إلى أنها تحب التنوع بالأدوار و عدم الانحصار في أدوار معينة.

مسلسل ستهم وش السعد عليا

وعقبت، " مسلسل ستهم كان وش السعد عليا، خدت 3 جوائز على هذا المسلسل و عايزة أشكر روجينا على هذا"، كاشفة: "روجينا قالتلي قبل ما أقرأ السيناريو حذرتني و قالت عارفة لو متكرمتيش على الدور ده أنا هعمل فيكي ايه، أنا عارفة أنك هتعمليه كويس".

أمنا الغولة.. نانسي صلاح تروي أصعب المواقف التي تعرضت لها

وجهت الفنانة نانسي صلاح، الشكر للفنانة روجينا بسبب وقوفها و ثقتها بها بمسلسل ستهم، قائلة: "ستهم كان وش السعد عليا".

وأعربت، عن حبها للهجة الصعيدي التي تعلمتها و قامت بممارستها بمسلسل ستهم، موضحة: "حبيتها و حسيت أنها لغتي الأم و انطلقت فيها جدا".

وأوضحت، أنها ترى خطوة القيام بمسلسل من بطولتها ليست بهذه الفترة و غير مستعدة لها حاليا، مؤكدة أنها تريد أن توصل رسالة بجميع الأدوار التي تقوم بها.

المواقف التي أثرت بنفسيتها

ولفتت، إلى أنها تعرضت للعديد من التنمر أثناء طفولتها بسبب شكل شعرها، معقبة: "كان بيتقاللي شعرك هايش و شبه أمنا الغولة"، موضحة أن تلك العبارات و ما شبهها كانت تؤثر بنفسيتها أثناء مرحلة الطفولة، موجهة رسالة: "متتريقش ولا تستظرف بالتنمر على الشعر الكيرلي.. أنت كدة مش لطيف".