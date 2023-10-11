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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نانسي صلاح: مبحبش الواسطة ومدخلتش الجامعة بعد الثانوية لمدة 3 سنين

صدى البلد

أكدت الفنانة نانسي صلاح، أنها مرت بحياتها بمحطات عديدة، فعملت بالإعلام بفترة و لكن على طريقتها الخاصة، و ظهرت بإعلانات و برامج ثم تمثيل، قائلة: "كان نفسي أمثل من زمان و رغم أن حواليا و من عيلتي ناس بتمثل لكنني مبحبش الوسطة و بخجل منها".

وأوضحت "صلاح"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة دي ام سي، أنها التحقت و درست أداب إعلام لحبها بهذه المهنة منذ الصغر، منوهة إلى أنها كانت ترغب الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية و لكن والدها كان رافضا للتمثيل، معلقة: "كان وقت التقديم بيتفق مع ابنة عمتي تأخذني و نسافر شرم نزور جدي"، كاشفة أنها ظلت رافضه للالتحاق بأي كلية أخرى بعد تخرجها من الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.

بسبب تصويرها SNL 

وأضافت، أن والدها وقف بجانبها و دعمها بعد دخولها كلية أداب الإعلام، و أقتنع مؤخرا بفكرة دخولها إلى عالم التمثيل و تحقيق رغبتها، لافتة: "أخر سنة في أداب إعلام ماخدتهاش لأني كنت بصور SNL بالعربي"، موضحة أنها حصلت على الدرجات النهائية بالامتحانات برغم انشغالها و عملها، و لكن خبرتها بالتمثيل عملي أفادها بدراستها و اجتياز اختباراتها.

 

الفنانة نانسي صلاح الاعلام تمثيل معهد الفنون المسرحية SNL بالعربي

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