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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نانسي صلاح عن تكريمها في مهرجان العلمين: شهادة فوق رأسي

صدى البلد

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان الدراما عن دورها في مسلسل "ستهم". 

وأكدت نانسي أن مصر تتمتع بقوة فنية كبيرة، وأنها شرفت بتلقي تكريمها في مهرجان العلمين، حيث وصفت هذا التكريم بأنه شهادة تقدير فوق رأسها.

وخلال مداخلتها في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي، أشارت نانسي صلاح إلى أهمية مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنه لا يمكن مقارنته بأي مهرجانات أخرى، وأنه جمع بين نخبة من العمالقة في عالم الفن.

وأضافت الفنانة نانسي صلاح: "الفن في مصر لديه تاريخ طويل ورصين، وجمهور العالم العربي يعشق التواصل معه والاستمتاع بأعماله. وقدمت مصر للدول العربية العديد من النجوم والفنانين المميزين".

واختتمت قائلة: "مصر تمتلك إرثاً فنياً غنياً، ونحن نفخر بتاريخنا الفني العريق وبالتقدير والتكريم الذي نحظى به في مهرجاناتنا المحلية والعالمية".

الاعلامي عمرو خليل الفنانة نانسي صلاح برنامج من مصر قناة سى بى سى مهرجان العلمين مهرجان الدراما

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