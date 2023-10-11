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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نانسي صلاح: رحت الامتحان بجلابية قبل كده.. وروجينا حذرتني في مسلسل ستهم

صدى البلد

قالت الفنانة نانسي صلاح، إنها وقت الاختبارات النهائية بكلية أداب الإعلام كانت تظهر بشكل مختلف في كل اختبار، و ذلك لأنها كانت تقوم بتصوير مسلسل نصيبي و قسمتك بنفس الوقت، معقبة: "كنت بمتحن و أرجع على المشهد، و روحت بجلابية الامتحان قبل كده".

وأضافت "صلاح"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة دي ام سي، أنها كانت طفلة شقية و طفولتها كانت مليئة بالحوادث، منوهة: "وقعت على سيخ الشواية و أنا بتعلم المشي، و مرة تانية دخل المسمار في عيني"، مضيفة أنها كانت طفلة ذكية و متفوقة بدراستها.

ولفتت "صلاح"، إلى أنها نجحت بعدة أدوار من التي قامت بتأديتها و يظهر ذلك بردود أفعال الجمهور على أدوارها، موضحة أنها تحب الاستماع و الاهتمام بأراء جماهيرها عن الشخصيات و الأدوار التي تؤديها، منوهة إلى أنها تحب التنوع بالأدوار و عدم الانحصار في أدوار معينة.

مسلسل ستهم وش السعد عليا

وعقبت، " مسلسل ستهم كان وش السعد عليا، خدت 3 جوائز على هذا المسلسل و عايزة أشكر روجينا على هذا"، كاشفة: "روجينا قالتلي قبل ما أقرأ السيناريو حذرتني و قالت عارفة لو متكرمتيش على الدور ده أنا هعمل فيكي ايه، أنا عارفة أنك هتعمليه كويس".  

نانسي صلاح مسلسل نصيبي و قسمتك مسلسل ستهم روجينا الفن

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