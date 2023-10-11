أمنا الغولة.. نانسي صلاح تروي أصعب المواقف التي تعرضت لها وكواليس "ستهم"

وجهت الفنانة نانسي صلاح، الشكر للفنانة روجينا بسبب وقوفها و ثقتها بها بمسلسل ستهم، قائلة: "ستهم كان وش السعد عليا".

وأعربت نانسي صلاح، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة دي ام سي، عن حبها للهجة الصعيدي التي تعلمتها و قامت بممارستها بمسلسل ستهم، موضحة: "حبيتها و حسيت أنها لغتي الأم و انطلقت فيها جدا".

وأوضحت، أنها ترى خطوة القيام بمسلسل من بطولتها ليست بهذه الفترة و غير مستعدة لها حاليا، مؤكدة أنها تريد أن توصل رسالة بجميع الأدوار التي تقوم بها.

المواقف التي أثرت بنفسيتها

ولفتت، إلى أنها تعرضت للعديد من التنمر أثناء طفولتها بسبب شكل شعرها، معقبة: "كان بيتقاللي شعرك هايش و شبه أمنا الغولة"، موضحة أن تلك العبارات و ما شبهها كانت تؤثر بنفسيتها أثناء مرحلة الطفولة، موجهة رسالة: "متتريقش ولا تستظرف بالتنمر على الشعر الكيرلي.. أنت كدة مش لطيف".

