عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب بعدها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

أمينة شلباية
أمينة شلباية

قالت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلبايةإن سبب بعدها عن تقديم البرامج التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة هو شعورها بالذنب بسبب ترويج الإعلانات.

وأضافت أمينة شلباية فى تصريحات ل"صدي البلد"، معلقة: حسيت إني بقدم زفت لأني كنت قاعدة بعمل إعلانات فقط وياريتها إعلانات عدلة وحسيت إنى باخد فلوس حرام.

وعن اتجاهها إلى السوشيال ميديا، قالت أمينة شلباية أنها سعيدة بالنجاح التى قدمته من خلال السوشيال ميديا وأن ربنا كرمها بسبب حسن نيتها.

txt

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

txt

عندها مشكلة | شريف منير يوجّه رسالة لـ رانيا يوسف .. فيديو

txt

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

txt

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

وعن تحضيراتها الفترة القادمة ، قالت أمينة شلباية أنها حاليًا تحضر لبرنامج جديد ولكن سيقام على شروط محددة ، وهى أنها لن تعلن على أى منتج فى البرنامج إلا بعد التجربة والقرار يرجع لها حتى لا تفقد مصداقيتها.

وقد أعربت أمينة شلباية عن سعادتها بسبب مشاركتها فى أول تجربة فنية لها فى فيلم ليه تعيشها لوحدك الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

 

وتدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

أمينة شلباية أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك أمينة شلباية خبيرة الاتيكيت فيلم ليه تعيشها لوحدك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

الرئيس التنفيذي لفيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال ومندهش من قرار اتحاد الكرة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

موضوعات متعلقة

محمد رمضان عن تقديمه السيرة الذاتية لـ صلاح: هسجد في البوستر

بعد حفله الأخير.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

طه الدسوقي يكشف موعد حلقته ببرنامج صاحبة السعادة

لو شافوني هيخافوا.. محمد رمضان يتواجد مع منتخب غانا في نفس الفندق

تعرف على أسعار تذاكر أحدث حفلات حمزة نمرة|شاهد

خطوة فنية جديدة في حياة أحمد سعد

إستقبال حافل لتامر حسني وابنته استعدادا لحفله الغنائي في دبي

ترشيحاتنا

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 14 يناير 2024

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

طقس بارد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14 يناير 2024

بعد انتهاء أعياد الميلاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدقيق الذرة.. طريقة عمل القرص الفلاحي بأقل التكاليف

فيديو مرعب.. وفاة لاعب كريكيت أثناء المباراة

كيف أنقذ ممثل هندي شهير فتاة من الموت؟.. القصة الكاملة بالفيديو

بعد حفله الأخير.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب بعدها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته فى ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

محمد رمضان عن تقديمه السيرة الذاتية لـ صلاح: هسجد في البوستر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ