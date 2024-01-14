كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب بعدها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

قالت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلبايةإن سبب بعدها عن تقديم البرامج التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة هو شعورها بالذنب بسبب ترويج الإعلانات.

وأضافت أمينة شلباية فى تصريحات ل"صدي البلد"، معلقة: حسيت إني بقدم زفت لأني كنت قاعدة بعمل إعلانات فقط وياريتها إعلانات عدلة وحسيت إنى باخد فلوس حرام.

وعن اتجاهها إلى السوشيال ميديا، قالت أمينة شلباية أنها سعيدة بالنجاح التى قدمته من خلال السوشيال ميديا وأن ربنا كرمها بسبب حسن نيتها.

وعن تحضيراتها الفترة القادمة ، قالت أمينة شلباية أنها حاليًا تحضر لبرنامج جديد ولكن سيقام على شروط محددة ، وهى أنها لن تعلن على أى منتج فى البرنامج إلا بعد التجربة والقرار يرجع لها حتى لا تفقد مصداقيتها.

وقد أعربت أمينة شلباية عن سعادتها بسبب مشاركتها فى أول تجربة فنية لها فى فيلم ليه تعيشها لوحدك الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.