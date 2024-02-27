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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ديانا حداد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ديانا حداد
ديانا حداد

طمأنت الفنانة ديانا حداد جمهورها بعد تداول الشائعات خلال الفترة الماضية لتدهور حالتها الصحية.

ونشرت ديانا حداد مقطع فيديو عبر ستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قائلة: من يومين انتشر إني تعرضت لوعكة صحية مؤلمة، أنا بشكر كل اللي اطمأن عليا، واللي حصل إني تعرضت لمغص معوي مؤلم يوم تكريمي، والحمد لله أنا بصحة وخير وكل اللي انتشر غير صحيح.

 

أصيبت الفنانة ديانا حداد بألم شديد في المعدة صباح أمس الجمعة مما اضطرها للاعتذار عن كل ارتباطاتها لثلاثة أيام حتى تنهي مدة النقاهة التي أمرها بها الأطباء.

ووجهت إدارة مهرجان CAEL بنسخته الحادية عشر والتي أقيمت في دبي مساء أمس الجمعة الدعوة للفنانة ديانا حداد لتكريمها عن أغنية "كل الهلا" التي تحصد نجاحاً ملحوظاً منذ اطلاقها ولكن أزمة صحية طارئة منعتها من الحضور بعد أن أبدت موافقتها على الحضور.

وكانت أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها بعنوان "كل الهلا" عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية من كلمات مأمون النطاح، الحان محمود التركي توزيع حسام كامل ومن انتاج ديانا حداد نفسها.

الأغنية باللهجة العراقية، وتتميز بإيقاع سريع شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بالحبيب المعشوق.

يشار إلى أن ديانا حداد كشفت خلال حوار أجراه مؤخرا معها الإعلامي محمد قيس ببرنامج عندي سؤال، بحرفية عالية، عن 5 أسرار ومحاور لم يسبق لها الحديث فيها والخوض بغمارها، فمن بداياتها المبكرة في عالم الفن مروراً بعلاقاتها مع زملاء المهنة والزواج والانفصال وأسلوب تعاملها بعد ابنتيها وحالات الحب التي مرت بها وصولاً إلى قراراتها الخاصة للمستقبل.

وجاءت إجابات ديانا مليئة بالصدق والوضوح والشفافية، مما جعل محاورها محمد قيس يعترف بأن هذا الحوار هو واحد من اجمل وأجرأ وأصدق الحوارات التي أجراها في البرامج الفنية.

"عندي سؤال" الذي صورته ديانا حداد قبيل أحداث غزة الأخيرة، أوضحت من خلاله ديانا حداد عدة أمور شائكة، وأجابت من خلاله على أسئلة كثيرة كانت تطرح عليها أيضاً من جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت ديانا أيضاً عن مشاريعها الفنية القادمة من أغنيات وحفلات.

جدير بالذكر أن ديانا ألغت عدداً من حفلاتها خلال الفترة الأخيرة تضامناً مع أهالينا في فلسطين وما يتعرضون له وكانت قد شاركت أيضاً في الحملة الخاصة التي أطلقها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والذي اختارها لتكون سفيرته في حملة التبرع إلى جانب عدد محدد من نجوم العالم العربي.

 

ديانا حداد: "لي فترة طويلة وأنا بعيدة عن الحوارات المصورة

وتعليقاً على مشاركتها في "عندي سؤال" قالت ديانا: "لي فترة طويلة وأنا بعيدة عن الحوارات المصورة، ولكنني شعرت بأن هناك أموراً عديدة تثار حولي بين فترة وأخرى ويجب توضيحها، وبما أن الإعلامي الصديق محمد قيس تربطني به علاقة طيبة والبرنامج يبث على شاشة "المشهد" الإماراتية فقد وجدت أن الزمان والمكان وكل الظروف مناسبة لهذه الإطلالة التي أتمنى أولاً وأخيراً أن تنال رضا الجمهور وتكون إطلالتي خفيفة عليه ومحببة".

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