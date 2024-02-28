جامعة القاهرة: المعرض السنوي للكتاب يشهد مشاركة عدد من دور النشر الحكومية والخاصة

انطلقت فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة، والذي يُقام خلال الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس بمقر المكتبة المركزية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، أن المعرض السنوي للكتاب يشهد مشاركة عدد من دور النشر الحكومية والخاصة مثل الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب، ودار المعارف، كما تشارك المكتبة المركزية الجديدة بمجموعة من الكتب والدوريات، مشيرًا إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة الثقافية المتنوعة على هامش المعرض.

من جانبها، قالت الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة المركزية الجديدة، إن المكتبة سوف تشارك في المعرض السنوي للكتاب بمجموعة من الكتب والدوريات التي تمثل إصدارات الجامعة وعدد من كلياتها ومعاهدها ومراكزها، وذلك لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، لافتةً إلى أن المعرض سوف يساهم في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، ويساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية.