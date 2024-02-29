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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

تفاصيل النسخة 13 لـ رالى الجونة ببطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024|شاهد

صدى البلد

اختتم المهرجان السنوي للسيارات بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2024 ، فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري.

El Gouna Motor Show 

وشهدت الأيام الثلاثة لفعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024، الإثارة والمتعة والتشويق، حيث ضمت العديد من الفعاليات والمنافسات الشيقة.

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وضم اليوم الأول فعاليات العرض المميز لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لـ سباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

El Gouna Motor Show 

أما اليوم الثانى، فانتقلت فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، إلى حلبة موتوكلوب motoclub Egypt بالجونة .

El Gouna Motor Show 

والذى شهد تحدي سيارات الدفع الرباعي فى جولتان، لكي يتدارك كل سائق بأخطاء الجولة الأولي وتحسين أدائه في الجولة الثانية، بالإضافة إلى سباق مخصص لصغار السن Junior بسيارات SXS.

El Gouna Motor Show 

أما اليوم الختامى، فكان بالصحراء المفتوحة بين جبال البحر الأحمر والصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر لمسافة 350 كيلو مترا، ليتنافس المتسابقين بسيارات الدفع الرباعى والسير لمسافات طويلة على إرشادات الكتيب الملاحى والالتزام بإرشداته.             

El Gouna Motor Show 

                                                  

وشهدت آخر أيام النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، حفل توزيع جوائز مميز بحضور جميع المتسابقين، والذى أسفر عنه فوز ثلاث فرق بالمجموع العام، وهم فى المركز أول فريق رحالة بعربة رقم 308 بقيادة الكابتن طارق العريان والكابتن هاني مدبولي، و في المركز الثانى فريق امينو برازر بعربة رقم 304 بقيادة الكابتن عمر أمين والكابتن هشام أمين، و في المركز الثالث فريق أنوبيس ERT بعربة رقم 302 بقيادة الكابتن أحمد حمادة والكابتن ياسر الجوهري.

El Gouna Motor Show 

 يأتي الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاثار ، كما يأتي تحت إشراف نادي السيارات والرحلات المصرية والادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع فريق بوصلة المتخصص في تنظيم سباقات الراليات في مصر، وأيضا الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وتأمين وزارة الداخلية  تحت مظلة محافظة البحر الأحمر.

El Gouna Motor Show 

حضر الحفل الدكتور رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات والراليات وعضو مجلس إدارة نادي السيارات وفراج فاروق عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية وعدد كبير من المتسابقين وأسرهم.

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