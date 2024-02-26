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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

صدى البلد

اختتم أمس المهرجان السنوي للسيارات بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2024 ،ضمن بطولة مصر الدولية للراليات الصحراوية 2024 وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري .

 

El Gouna Motor Show 2024

وشهدت ليلة أمس حفل الاعلان عن أسماء الفائزين فى السباقات المختلفة لـ El Gouna Motor Show لعام 2024 بمدينة الجونة

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ويعتبر الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، النسخة الثانية ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، وتشمل الفعاليات عرضاً مميزاً لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لسباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

El Gouna Motor Show 2024


يأتي الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاثار ، كما يأتي تحت إشراف نادي السيارات والرحلات المصرية والادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع فريق بوصلة المتخصص في تنظيم سباقات الراليات في مصر، وأيضا الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وتأمين وزارة الداخلية  تحت مظلة محافظة البحر الأحمر.

El Gouna Motor Show 2024


حضر الحفل الدكتور رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات والراليات وعضو مجلس إدارة نادي السيارات وفراج فاروق عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية وعدد كبير من المتسابقين وأسرهم.

El Gouna Motor Show 2024

وإليكم تفاصيل النتائج: 
 

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