تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

اختتم أمس المهرجان السنوي للسيارات بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2024 ،ضمن بطولة مصر الدولية للراليات الصحراوية 2024 وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري .
وشهدت ليلة أمس حفل الاعلان عن أسماء الفائزين فى السباقات المختلفة لـ El Gouna Motor Show لعام 2024 بمدينة الجونة.
ويعتبر الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، النسخة الثانية ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، وتشمل الفعاليات عرضاً مميزاً لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لسباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.
يأتي الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاثار ، كما يأتي تحت إشراف نادي السيارات والرحلات المصرية والادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع فريق بوصلة المتخصص في تنظيم سباقات الراليات في مصر، وأيضا الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وتأمين وزارة الداخلية تحت مظلة محافظة البحر الأحمر.
حضر الحفل الدكتور رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات والراليات وعضو مجلس إدارة نادي السيارات وفراج فاروق عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية وعدد كبير من المتسابقين وأسرهم.
وإليكم تفاصيل النتائج: