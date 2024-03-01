بفستان لافت.. زوجة نجل محمد فؤاد تخطف الأنظار في عقد قرانهما

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من عقد قران عبد الرحمن محمد فؤاد، نجل الفنان محمد فؤاد، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وظهرت زوجة نجل محمد فؤاد، في الصور، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان زفاف طويل مجسم، كشف عن قوامها الرشيق، ونسقت معه وشاحا من نفس قماش الفستان.

وانتعلت زوجة نجل محمد فؤاد، حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة نجل محمد فؤاد على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

عقد قران نجل محمد فؤاد

عقد قران نجل محمد فؤاد