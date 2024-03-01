فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة روبي، خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت روبي في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية، وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي الذي لا يحمل أي نقوشات، ولكن ببعض التطريزات البسيطة للغاية.

انتعلت روبي حذاءً أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، مما زاد من جاذبيتها ومنحها طلةً مميزة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت روبي على خصلات شعرها القصير المُموج، ووضعت مكياجًا لافتًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

روبي