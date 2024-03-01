بيزيد الأيام دى .. اكتشف الروشتة الكاملة لـ علاج الضغط المنخفض

مع بداية ارتفاع درجات الحرارة يعانى عدد كبير من الأشخاص من الضغط المنخفض مما يجعلهم أقل نشاطا وتركيزا وفى بعض الحالات يسبب مضاعفات خطيرة تصل لفقدان الوعى .

يعتمد علاج الضغط المنخفض على السبب الكامن وراءه وتختلف درجة خطورته على صحة وحياة الإنسان وفق عوامل عديدة.

وطبقا لما أورده موقع “ مايو كلينك ” نعرض طرق مختلفة لعلاج الضغط المنخفض.



تناول وجبات صغيرة متكررة: يساعد تناول عدة وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم فى الوقاية من الضغط المنخفض بعد الوجبات.

تناول الكثير من السوائل: شرب الكثير من السوائل، مثل الماء والعصير، يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم والضغط .

تناول المزيد من الملح: يساعد تناول المزيد من الملح في احتباس السوائل في الجسم ورفع ضغط الدم.

الحصول على قسط كاف من النوم: يعمل الحصول على قسط كاف من النوم على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وعلاج الضغط المنخفض.

ارتداء الجوارب الضاغطة: تعمل الجوارب الضاغطة على تحسين تدفق الدم إلى القلب والدماغ.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساهم ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ورفع ضغط الدم.

تجنب الوقوف لفترات طويلة: يؤدي الوقوف لفترات طويلة إلى انخفاض ضغط الدم. حاول الجلوس أو الاستلقاء كلما أمكن ذلك.



أدوية الضغط المنخفض:

يجب زيارة الطبيب قبل تنا أدوية رفع ضغط الدم المنخفض، وأشهر الأدوية المستخدمة ما يلي:

الفلودروكورتيزون: يُعد الفلودروكورتيزون نوعًا من الهرمونات التي يمكن أن تساعد في احتباس السوائل في الجسم ورفع ضغط الدم.

الميدودرين: الميدودرين دواءً يُساعد على تضييق الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم.