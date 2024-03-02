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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية

صدى البلد

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ مشروع الورش الرئيسية "مجمع ورش حرفية متكامل" بالقطعة رقم 1 بلوك ١٢٠١٩ بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة ٨٧٢٧م٢، وذلك لمتابعة جودة التنفيذ، ورفع نسبة الإنجاز.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أن المشروع يتكون من 76 ورشة بمسطح ٤٥م٢ للورشة، ومقسم على 5 عنابر يحتوي كل منها على عدد من 10 إلى 18 ورشة، ومبنى خدمي بارتفاع دورين بمساحة ١٨٧م٢، ويحتوي على كافة الخدمات بمستوى متميز لخدمة رواد المجمع ويشمل: كافيتريا، ومصلى، ومحال تجارية، ودورات مياه، بخلاف الأسوار، وغرف الأمن والحراسة، وغرف الكهرباء. 

ووجه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف العمل، وزيادة أعداد العمالة، والتوريدات، لزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع، وقد بلغت النسبة التنفيذية المحققة للمشروع ٣٨ ٪.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير، ورفع الكفاءة، والصيانة الجارية بأحياء مدينة العبور المختلفة، حيث تم متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية، والبدء في أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع المسجد الأقصى بالحي الترفيهي.

وتابع المهندس أحمد رشاد، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وتنسيق الموقع الجارية بالمنطقة الصناعية الأولى، وامتدادها الشمالي والغربي، حيث تفقد رئيس الجهاز الأعمال الصناعية، وتركيب بلدورة الأرصفة وتجهيز الشَّدة الخشبية للخرسانة المستمرة بشارع 130، وتركيب البلدورة، والإنترلوك بشارع 600، وشارع 112، وأعمال التسوية بالربط بين شارع الـ800، وشارع 130، والمحور الغربى. 

كما تفقد رئيس الجهاز استكمال أعمال الأسفلت بشارع 110 تقاطع شارع 600، مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف أعمال التطوير مع الالتزام بأصول الصناعة لضمان خروج الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة. 

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