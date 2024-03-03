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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد تناول بذور الشيا في الصباح

بذور الشيا
بذور الشيا

تناول بذور الشيا في الصباح قد يساعد في خسارة دهون البطن بعض الشيء، ولكن يجب أن يتم تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني منتظم.

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فوائد تناول بذور الشيا فى الصباح لخسارة دهون البطن

كشف موقع إكسبريس، عن بعض الفوائد المحتملة لتناول بذور الشيا فيما يتعلق بخسارة دهون البطن.

السيطرة على الشهية: بذور الشيا تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في زيادة الشبع وتقليل الشهية. قد يساعد تناولها في الصباح في تقليل الرغبة في تناول الطعام الزائد وبالتالي تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

تحسين عملية الهضم: بذور الشيا تحتوي على الألياف القابلة للذوبان والتي تعزز صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن تعزز هضم الطعام بشكل أفضل وامتصاص المغذيات الضرورية بشكل صحيح، مما يساهم في تحسين عملية الاستقلاب وحرق الدهون.

توازن مستويات السكر في الدم: بذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتينات والدهون الصحية. هذا التوازن الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، مما يقلل من إفراز الأنسولين ويحفز استخدام الدهون كمصدر للطاقة.

تقليل الالتهابات: بذور الشيا تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3. يعتقد أن الالتهابات المزمنة ترتبط بزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن، وبالتالي تناول بذور الشيا قد يساعد في تقليل هذه الالتهابات وتحسين توازن الدهون في الجسم.

ومع ذلك، يجب أن يتم تناول بذور الشيا كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، ولا ينبغي الاعتماد عليها فقط لخسارة دهون البطن، يجب مراعاة الاحتياجات الشخصية والتوجه لاستشارة أخصائي التغذية للحصول على نصائح ملائمة لحالتك الصحية وأهدافك في فقدان الوزن.

دهون البطن خسارة دهون البطن صحة الجهاز الهضمي توازن مستويات السكر في الدم بذور الشيا ​​​​​​​health

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