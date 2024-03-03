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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة تعثر على كنز أثري تحت فناء منزلها.. ماذا وجدت؟

بريطانيا
بريطانيا

في اكتشاف أثرى، وجدت امرأة بريطانية ملجأ للحماية من للقنابل خلال الحرب العالمية الثانية تحت الأرض في فناء منزلها. 

وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، أبلغ الجيران ريبيكا هوبسون عن وجود المأوى الذي يبلغ طوله 160 قدمًا تحت منزلها خلال فترة تفشي فيروس كورونا في عام 2020. 

وعلى الرغم من هذا الإخطار، لم تفحص هوبسون وشريكها دارين المأوى حتى هذا العام، حيث يقطن الزوجان في قرية بالقرب من فولكستون.

وقالت هوبسون لصحيفة "مترو": "عندما انتقلنا إلى المنزل، لم نكن ندرك وجود مأوى من الحروب الجوية في حديقتنا". 

وأضافت: "بعد مرور بضع سنوات، ذكر بعض السكان المحليين أن هناك شيئًا ما في الحديقة يتعلق بالحرب، ولا زلنا نحاول استكشاف تاريخه، وهو أمر مثير للاهتمام حقًا".

شاركت هوبسون صور اكتشافها المذهل على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أظهر مقطع فيديو نشر على تطبيق TikTok هيكل النفق المتوسط ​​الحجم والمضاء، بالإضافة إلى الحطام ومصائد الفئران والأواني المغطاة بالغبار داخل المأوى.

بريطانية الحرب العالمية القنابل اكتشاف أثري

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