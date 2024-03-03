الثلاثاء..إجراء القرعة الثالثة للأراضي الموفقة أوضاعها بالعبور الجديدة

أعلن الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم الثلاثاء المقبل إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأحد 25/2/2024، وطبقاً لشرائح المساحات (276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل " سابقاً ".

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحاً في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، لافتاً إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.