رئيس مدينة بورفؤاد يدير حوارا مفتوحا مع الأهالي حول العديد من القضايا| صور

عقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، مؤتمراً موسعاً مع ممثلي الأحزاب، وعدد من قطاعات المجتمع المختلفة من أهالي المدينة، والأجهزة التنفيذية بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين رئيس مدينة بورفؤاد و قطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

حضر المؤتمر المهندسة نادية رشوان، سكرتير المدينة، ومديرو إدارات المتابعة والإدارة المالية والعلاقات العامة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أهالي المدينة حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن.

وحرص رئيس مدينة بورفؤاد على عقد حوار مفتوح مع جميع الحضور من أهالي المدينة والإجابة عن استفساراتهم في العديد من القضايا التي تشغل الشارع البورفؤادي، كما استمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية.

رئيس مدينة بورفؤاد يستمع لآراء سكان المدينة المختلفة فى حوار مجتمعى 1000271560 1000271559 1000271558 1000271562 1000271561

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع أهالي المدينة، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المدينة للتعريف بما تشهده المدينة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عنها، ومناقشة المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها وتحقيق التطور داخل مدينة بورفؤاد في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق.