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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نائب وزير الاسكان يُشارك في المؤتمر الدولي الـ15 للإنشاء المستدام وتكنولوجيا النانو

صدى البلد

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ15 في " الإنشاء المستدام وتكنولوجيا النانو والأمان من الحريق وتكييف الهواء والتبريد والبناء ذى الطابع البيئي المتقدم"، والذي تنظمه الجامعة المصرية الروسية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجامعة إيجيفسك التكنولوجية الروسية، والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء فرع القاهرة، وتحت رعاية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شارك بالمؤتمر الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور شريف فخري، رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور جريجورى ياكوفلوف، ممثلا عن جامعة ايجفسك الروسية، والدكتور أحمد البدوى، وكيل نقابة المهندسين المصرية، والدكتور طارق محمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور سيد شبل، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، والدكتور مجدي هلال سكرتير عام المؤتمر.

وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات الرئيسية والهامة، ومن أبرز تلك الموضوعات البحثية تحضير وتوصيف الجسيمات والمركبات النانومترية، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني، ومعالجة المياه باستخدام تقنيات النانو، والبناء الأخضر والمستدام، والتحول نحو تطوير وتوطين التقنيات غير النمطية لنظم التبريد والتكييف المستدامة والموفرة للطاقة، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الصلبة بهدف الحماية البيئية، وكذلك تطبيقات أعمال مقاومة الحريق في قطاع التشييد والبناء.

وناقش نائب وزير الأسكان للبنية الأساسية مع المشاركين الأفكار والرؤى والخبرات خلال الجلسات العلمية، وحلقات النقاش، واللقاءات الجانبية 

كما قام بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، ومناقشة العارضين في أهم الموضوعات، وآخر التطورات في مجالات الاستدامة، وتطبيقات النانو في البناء والتشييد، وكذلك أنظمة تكييف الهواء المستدامة ومقاومة الحريق.

وفي الجلسة الختامية، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى جهود الوزارة الحثيثة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات وضمان استدامتها خلال السنوات القادمة، متمنياً  نجاح المؤتمر في تحقيق توصياته.

جدير بالذكر أنه حاضر في المؤتمر 4 من المتحدثين الرئيسيين، وتم استعراض 24 محاضرة ومنشورا علميا لمجموعة من الأكاديميين والباحثين المتميزين، والتي تم الانتهاء من تحكيمها من قبل أكاديميين متخصصين، تمهيداً للنشر في مجلات علمية مصنفة في قواعد بيانات دولية مثل كلاريفيت وسكوبس.

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