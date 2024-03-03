عمل أسوان: ندوات تعريفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحى

قامت مديرية العمل بأسوان بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارىء على أرض الواقع والحريق وشرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية ، وتقييم المخاطر ، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بالمستشفى بمعرفة المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان والمهندس طه فتحى بمستشفى أسوان الجامعى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى .

الندوة التثقيفية

ودحضر فعاليات الندوة التثقيفية عدد من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى ، ووجه المستفيدين من الندوة التثقيفية الشكر لوزير العمل ، ومحافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات التى تهدف لنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية ، متمنين تكرار مثل هذه الندوات لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالى المحافظة .