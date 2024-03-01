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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ختام برنامج المرأة تقود.. محافظ أسوان يكرم القيادات النسائية

صدى البلد

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم تسليم القيادات النسائية الأسوانية شهادات إجتياز الدورة الثانية للبرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، الذى تم تنظيمه على مدار 3 أسابيع بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمجلس القومى للمرأة. 

 

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المرأة تقود

وخلال الفعاليات أشاد اللواء أشرف عطية بدور المرأة الرئيسى بالمجتمع بإعتبارها شريك أساسى فى كافة عمليات التنمية والتطوير الجارية بمختلف قطاعات العمل العام حيث أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات منظومة العمل لما تمتلكه من إصرار وعزيمة لتحقيق الإنجازات والنجاحات فى أى عمل يتم تكليفها به ، ولنا فى أسوان قصص نجاح كثيرة لدور المرأة الفعال والمثمر للحصول على المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى ليتكامل مع ذلك. 

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب بتنظيم هذه البرامج التدريبية الهادفة والبناء على أرض أسوان تسهيلاً وتيسيراً على أبناء المحافظة من مشقة وأعباء السفر للحصول عليها. 

وطالب أشرف عطية القيادات النسائية بأهمية الإستفادة فى حياتهم العملية من حجم المعلومات التى قاموا بالحصول عليها أثناء البرنامج التدريبى على أيدى كوكبة من المدربين أصحاب المهارات الإبداعية والإبتكارية بما يعود بالنفع عليهم ، وعلى منظومة العمل داخل مؤسساتهم ، وهو ما ينعكس بالتالى على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

فيما قدم متدربو الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى ساهم فى إنجاح فعاليات البرنامج التدريبى ، وحصولهم على هذه البرامج المتقدمة ذات الجودة العلمية والفكرية العالية. 

جدير بالذكر أنه يستفاد من البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " للدفعتين لأكثر من 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أى سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى. 

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