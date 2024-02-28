محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%

افتتح محافظ أسوان أشرف عطية، مساء اليوم /الأربعاء/ معرض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة سواء المدرجة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية تشمل السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز، وأيضاً الدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات، فضلاً عن ياميش رمضان وذلك بحديقة الشجرة بوسط مدينة أسوان بتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 30%.



وقال محافظ أسوان -في بيان-إن المعرض يأتي ضمن 5 معارض سيتم افتتاحها بالتوالي في بقية المدن والمراكز هي: مركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية، وفي مركز كوم أمبو بمبنى حي غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة، وفي مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين، وفي مركز إدفو بمبنى الوحدة المحلية بشارع 23 يوليو، وتستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك في أبريل القادم.



وأضاف أن افتتاح المعرض الذي يشارك فيه القطاع الحكومي ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى القطاع الخاص يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط.



وأشاد بجهود وزارة التموين بقيادة الدكتور علي مصيلحي من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية.



وشدد المحافظ على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وبقية معارض "أهلاً رمضان" في مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من مختلف المنتجات بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير والكثيف من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية بأسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق المحلي حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه.



وأكد أنه يتم بالتوازى تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة، ومراقبة جودتها على الوجه الأكمل.