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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسوان عروس الجنوب.. أولى ندوات مبادرة مكتبة القاهرة "اعرف بلدك"

صدى البلد

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ضمن مبادرة "اعرف بلدك.. جولة فى معالم مصر السياحية والثقافية" سلسلة من الندوات، وتبدأ المبادرة بندوة عن رحاب بلاد الذهب.. أسوان عروس الجنوب، تحت شعار اعرف بلدك، وذلك يوم الأحد المقبل  الموافق 3 مارس فى تمام الساعة 10 صباحا تحت إشراف يحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام المكتبة.  

يتحدث فى اللقاء الأستاذ الدكتور سيد مكاوى زكى أستاذ تاريخ الحديث المعاصر بجامعة المنوفية وزميل كلية الدرسات والعلاقات الدولية بالهند والمستشار الفريد رمزى إسكندر نائب محافظ القاهرة والكاتب عبد الله نور الدين مدير النشاط الثقافى بالمكتبة، محمد أشرف الأمين العام لمحافظة القاهرة باتحاد طلاب تحيا مصر ورئيس مبادرة كنوز الـ27، مصطفى قطامش رئيس اتحاد تحيا مصر، خالد يوسف مسئول العلاقات العامة بمكتبة القاهرة يديرالملتقى  يحيى رياض يوسف مدير عام مكتبة القاهرة.

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تأتى مبادرة اعرف بلدك لمكتبة القاهرة الكبرى لزيادة الوعي الثقافى الأثري وتنشيط السياحة الداخلية كما أن المبادرة  تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشء، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث المبادرة ضمن سلسلة ندوات سوف تقام بمكتبة القاهره الكبرى تحت شعار اعرف بلدك  من داخل مكتبة القاهره الكبرى.

يذكر أن القصر المقام عليه مكتبة القاهرة الكبرى يعود إلى صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل) وتقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة.

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