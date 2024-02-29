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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قطع أثرية مصرية تعرض للبيع في مزاد عالمي بنيويورك

صدى البلد

يعرض دار كريستيز للمزادات نيويورك، مجموعة من القطع الأثرية المختارة من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​القديم، بما في ذلك قطع من الثقافات اليونانية والرومانية والمصرية القديمة، بدءًا من الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى، في 9 أبريل القادم.  

يتصدر المزاد مسلة من حجر الشست الفرعوني هو نوع من الصخور لمرى بتاح، يعود تاريخه إلى حوالي 1330-1250 قبل الميلاد، وكان موجودًا في مجموعة إدوارد لويس جوزيف، البارون إمبان الأول ".1852-1929"

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كما يتم عرض مجموعة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة والأوروبية من مجموعة الدكتورة كورين برونفمان "1947-2022" في واشنطن العاصمة.

تتميز هذه المجموعة المهمة التي تضم أكثر من 50 نقشًا، بإعادة اكتشاف الأحجار الكريمة من أروندل الشهيرة ومارلبورو وستورى - مجموعات ماسكيلين وميرتنز-شافهاوزن.

تشمل المعالم البارزة الأخرى تمثالًا من الرخام الروماني بالحجم الطبيعي، مذبح رخام روماني، والزهرة الرومانية البرونزية، التي كانت موجودة سابقًا في مجموعة لويس دى كليرك "1836-1901".

قطع أثرية الألفية الثالثة الأحجار الكريمة البحر الابيض المتوسط البارون إمبان دار كريستيز للمزادات دار كريستيز

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