قطع أثرية مصرية تعرض للبيع في مزاد عالمي بنيويورك

يعرض دار كريستيز للمزادات نيويورك، مجموعة من القطع الأثرية المختارة من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​القديم، بما في ذلك قطع من الثقافات اليونانية والرومانية والمصرية القديمة، بدءًا من الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى، في 9 أبريل القادم.

يتصدر المزاد مسلة من حجر الشست الفرعوني هو نوع من الصخور لمرى بتاح، يعود تاريخه إلى حوالي 1330-1250 قبل الميلاد، وكان موجودًا في مجموعة إدوارد لويس جوزيف، البارون إمبان الأول ".1852-1929"

كما يتم عرض مجموعة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة والأوروبية من مجموعة الدكتورة كورين برونفمان "1947-2022" في واشنطن العاصمة.

تتميز هذه المجموعة المهمة التي تضم أكثر من 50 نقشًا، بإعادة اكتشاف الأحجار الكريمة من أروندل الشهيرة ومارلبورو وستورى - مجموعات ماسكيلين وميرتنز-شافهاوزن.

تشمل المعالم البارزة الأخرى تمثالًا من الرخام الروماني بالحجم الطبيعي، مذبح رخام روماني، والزهرة الرومانية البرونزية، التي كانت موجودة سابقًا في مجموعة لويس دى كليرك "1836-1901".