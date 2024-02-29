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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "العاصمة الإدارية الجديدة في عيون أطفال مصر والصين"

صدى البلد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويانغ رونغ هاو،  المستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر،  ومدير عام  المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، معرِض "العاصمة الإدارية الجديدة في عيون أطفال مصر والصين" بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "المستقبل يبدأ هنا"، والذي يتضمن لوحات فنية ل50 طفلًا صينيًا ومصريًا  عن العاصمة الإدارية الجديدة. 

رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالمستشار الثقافي الصيني، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على استثمار القوى الناعمة في تعميق التعاون الثقافي مع الجانب الصيني،  وأشادت بالمستوى المتميز للأعمال الفنية للأطفال المصريين والصينيين، وما عكسته من مواهب مبدعة  جسدت بعمق كيف أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة رمزًا مصريًا للتطوير والتنمية التي تشهدها مصر في مرحلتها الراهنة بالمجالات المتعددة.

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وكانت وزيرة الثقافة، قد وجهت قطاعي، العلاقات الثقافية الخارجية، والفنون التشكيلية، بأن يكون هذا النشاط من أول الأنشطة الثقافية التي تُنظم بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في مصر، بهدف تعريف العالم بهذا المنجز المصري، وأن يُقدم ديوان وزارة الثقافة بالعاصمة الادارية محتوى ثقافي متجدد للعاملين به،  والمترددين عليه،  والعاملين بالوزارات المحيطة. 

يذكر أن المعرض يأتي نتاجًا لتعاون عدد من مؤسسات وزارة الثقافة المصرية والمؤسسات الأخرى، حيث قامت وزارة الثقافة المصرية، وبالتعاون بين أكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة "المركز القومى لثقافة الطفل"، والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والشركة الصينية العامة للهندسة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي -التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالإعلان عن مسابقة لرسوم الأطفال في مصر والصين بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي حظيت باهتمام بالغ ومشاركة عدد كبير من الأطفال.

وزيرة الثقافة التعاون الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني العلاقات الثقافية القومي لثقافة الطفل المركز الثقافي الصيني فال مركز القومي لثقافه الطفل

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