أخبار الفن| جنازة حلمي بكر.. وفاة شقيقة مجدي الهواري.. محاصرة محمد رمضان وأنغام

جنازة حلمي بكر.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: وفاة شقيقة مجدي الهواري، محاصرة محمد رمضان وأنغام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أعلن الملحن محمد يحيى، عن انتهاء تسجيل تتر المسلسل اللبناني ع أمل بطولة الفنانة ماجي بو غصن، ويغني تتر المسلسل الفنانة إليسا.

يوافق اليوم الأحد 3 مارس، ذكرى رحيل الفنانة ليلى الإسكندرانية، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، وقدمت العديد من الأدوار البارزة على الشاشة.

يوافق اليوم الأحد 3 مارس، ذكرى رحيل المخرج ياسين إسماعيل ياسين، نجل أيقونة الكوميديا (الفنان إسماعيل ياسين)، الذي ولد في 21 مارس عام 1949، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 59 عامًا.

قررت أسرة الموسيقار حلمي بكر، تعديل مكان جنازته التي كان مقرر لها عصر اليوم من مسجد النور بالعباسية، لتصبح من مسجد السلام بمدينة نصر.

أعلن المخرج مجدي الهواري، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة شقيقته، وتشييع جثمانها ظهر اليوم.

ظهر الفنان محمد رمضان مع الفنانة أنغام بمقطع فيديو قصير، نشره برنامج ET بالعربي عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

تحل اليوم الأحد 3 مارس، ذكرى ميلاد الفنان فاخر فاخر، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1912، ورحل عن في 1 ديسمبر عام 1962، عن عمر يناهز الـ 50 عامًا، بعد رحلة فنية ثرية استمرت ما يقرب من 26 عامًا.

شُيعت ظهر اليوم، الأحد 3 مارس، جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، من مسجد السيدة نفيسة، بمشاركة الأهل والمقربين في مراسم تشييع الجثمان.

وحضر الجنازة العشرات من المشيعين في جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، الذي أعلن خبر الوفاة ظهر اليوم من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حرص الفنان مصطفى كامل على حضور تشييع جثمان الموسيقار الراحل حلمي بكر بمسجد السلام بمدينة نصر كما حضرت زوجة حلمى بكر سماح القرشي.