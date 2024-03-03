عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة وفاة ياسين إسماعيل ياسين بالسرطان

ياسين إسماعيل ياسين
ياسين إسماعيل ياسين

يوافق اليوم الأحد 3 مارس، ذكرى رحيل المخرج ياسين إسماعيل ياسين، نجل أيقونة الكوميديا (الفنان إسماعيل ياسين)، الذي ولد في 21 مارس عام 1949، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 59 عامًا. 

مسيرة ياسين إسماعيل ياسين

اشتهر المخرج ياسين إسماعيل ياسين، بعدد من الأفلام التي تولى إخراجها بشكل جيد، واستطاع أن يثبت نفسه دون أن يعتمد على اسم والده.

التحق ياسين إسماعيل ياسين، بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، لكنه لم يكمل الدراسة به واتجه إلى التأليف الدرامي في السبعينات، قبل أن يخرج أول أفلامه "اللعبة" عام 1978.

شارك ياسين إسماعيل ياسين، بالتمثيل في طفولته فقط، من خلال فيلم «إسماعيل يس في البوليس الحربي» عام 1958 بطولة أبيه، وأيضًا عام 1971 بفيلم «نصف مليون جنيه»، وهو آخر عمل فنى كامل للفنان إسماعيل يس، حيث إنه لم يكمل فيلم "الرغبة والضياع" عام 1972 لوفاته.

كتب السيناريو والحوار لعشرين فيلمًا أخرجها، ومعظمها ذو طابع بوليسي ومنها "امرأة بلا قلب"، "بذور الشيطان"، "الشيطان يغني"، "تحت التهديد"، "المنتقمون "فيلم القناص"، فيلم "أخي وصديقي سأقتلك"، فيلم "عاد لينتقم"، فيلم "جريمة إلا ربع"، و"حلقة الرعب"، "الرجل الشرس"، "المكالمة القاتلة"، إضافة إلى أعمال تلفزيونية منها مسلسل "عيون تائهة" وسهرة عنوانها "بين أحضان إبليس" ومسلسل "دوائر الشك".

 

وفاة ياسين إسماعيل ياسين 

انشغل ياسين قبل أكثر من عام من وفاته بمسلسل "إسماعيل ياسين"، والذي يروي قصة حياة والده، الذي أثرى الفن المصري بعدد كبير من الأفلام والمونولوجات وكذا المسرحيات، لا يزال بعضها لم يعرض على الشاشات.

في 3 مارس 2008 ودع أهل الفن والسينمائيين المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين عن عمر ناهز 59 سنة بعد أن وافته المنية، بعد صراع مع مرض السرطان الذي لازمه لعدة سنوات، ولم يكمل تصوير آخر فيلم له، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

 

إسماعيل ياسين ياسين اسماعيل ياسين المخرج ياسين إسماعيل ياسين ذكرى ياسين إسماعيل ياسين ذكرى رحيل ياسين إسماعيل ياسين ذكرى وفاة ياسين إسماعيل ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. تعرف على ابن ليلى الإسكندرانية وأبرز أعمالها

غناء إليسا وبطولة ماجي بو غصن.. محمد يحيى يعلن انتهاء تتر ع أمل

أخبار الفن| احتجاز جثمان حلمي بكر وتدخل النيابة.. تفاصيل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

مسلسلات رمضان 2024.. برومو جودر يكشف عن أداء مميز لنجوم المسلسل

طرح التذاكر للجمهور .. تفاصيل حفل نجوى كرم في دبي

معركة مع زوجة المرحوم .. مرتضى منصور يعلق على أزمة دفن حلمي بكر

أغنيات الزمن الجميل بتوقيع تركي آل شيخ مع مي فاروق وهاني فرحات

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

ترشيحاتنا

هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. أمين الفتوى يوضح

محمد صلاح: استبعاد محمد النني من معسكر المنتخب أمر طبيعي

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

قرار عاجل من التعليم لسد عجز معلمي المواد التجارية في المدارس الفنية

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ