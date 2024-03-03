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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

قررت أسرة الموسيقار حلمي بكر، تعديل مكان جنازته التي كان مقرر لها عصر اليوم من مسجد النور بالعباسية، لتصبح من مسجد السلام بمدينة نصر. 

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى -عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية- عن تغيير مكان الجنازة من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت نادية مصطفى: «تعديل: ان شاء الله اليوم  الأحد ٣ مارس  وبعد صلاة العصر ومن مسجد السلام  بمدينة نصر ( عند سوق السيارات القديم  ) سيشيع جثمان الموسيقار الكبير  حلمى بكر إلى مثواه الأخير في مدفن العائلة  بالوفاء والأمل بمحور الشهيد».   

وتابعت: «كما تقيم نقابة المهن الموسيقية العزاء  بمشيئة الله اليوم أيضاً الأحد الموافق 2024/3/3 بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك بعد صلاة المغرب .. رحم الله المغفور له واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راچعون .. فضلاً وليس امراً الدعاء له  وقراءة الفاتحة». 

أزمة دفن جثمان حلمي بكر

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة الجمعة 1 مارس، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. 

وكشف الفنان خالد بيومي، نقيب المهن الموسيقية بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة، تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة منذ ليلة الجمعة وحتى صباح أمس السبت. 

وقال خالد بيومي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه بعد وفاة حلمي بكر، وجه الفنان مصطفى كامل، النقيب العام للموسيقيين، بتحمل مصاريف الجنازة كاملة وتحمله المصاريف الأخرى من نفقته الخاصة. 

الفنان خالد بيومي 

وأضاف خالد بيومي، أنه على الفور توجه إلى المستشفى لاستلام الجثمان، لكنه تفاجأ بأن أرملة حلمي بكر تمتنع عن تسليم تصاريح الدفن إلى أشقاء الموسيقار الراحل، ما دفع الجميع للذهاب إلى قسم شرطة كفر صقر بالشرقية بصحبة عمدة المنطقة لحل النزاع هناك، لافتا إلى أن الجلسة انتهت ودية في قسم الشرطة وتسلم أشقاء الراحل تصاريح الدفن. 

وأوضح أن أرملة حلمي بكر، كانت تنوي نقل الجثمان إلى شقة الراحل بالمهندسين وتشغيل التكييف على الجثمان حتى موعد الدفن، بدلا من حفظها في ثلاجة الموتى للحفاظ على سلامة الجثة حتى وصول نجله. 

وأشار خالد بيومي، إلى أنه بعد مداخلة شقيق حلمي بكر مع الإعلامي عمرو أديب، تدخل وزير الصحة لحل الأزمة، وكلف مديرية الصحة بالشرقية بإنهاء الإجراءات، وكان هناك حل لنقل الجثمان إلى ثلاجة بمستشفى كفر صقر، أو القاهرة. 

وذكر أنه بعد ساعات من انتظار سيارة نقل الموتى أمام المستشفى لاستلام الجثمان، تحركت بالجثمان إلى القاهرة، ولكن قبل التحرك حدث نزاع مجددا في الشرقية، ثم تحركت السيارة. 

واستطرد قائلا إنه في مدخل القاهرة حدثت أزمة أخرى، وتوقفت السيارات والجثمان بأحد الكمائن، وتوجه الجميع إلى قسم شرطة السلام، وتم تحرير محاضر متبادلة هناك، وتحركت سيارة نقل جثمان حلمي بكر، برفقة صديقه المقرب، لافتا إلى أنه علم أن هناك عرضا على النيابة. 

وخرج هشام، نجل الراحل، بتسجيل صوتي من الطائرة، ورفض أن يتم اتخاذ اي إجراء دون وجوده. 

 

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