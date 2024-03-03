عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. تعرف على ابن ليلى الإسكندرانية وأبرز أعمالها

ليلى الإسكندرانية
ليلى الإسكندرانية

يوافق اليوم الأحد 3 مارس، ذكرى رحيل الفنانة ليلى الإسكندرانية، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، وقدمت العديد من الأدوار البارزة على الشاشة. 

ليلى الإسكندرانية هي صاحبة أشهر أفيه "الله يخربيتك يا إسماعيل" فى فيلم غبى منه فيه للفنان هاني رمزي. 


حياة ليلى الإسكندرانية

تدعى ليلى محمد على ولقبت بـ ليلى الإسكندرانية كونها من مواليد مدينة الإسكندرية، وهي والدة الماكيير الشهير علاء التونسي. 

كان بداية أعمالها فى مشهد صغير من خلال فيلم "وبالوالدين إحسانا" الذى عرض عام 1976.

 

أعمال ليلى الإسكندرانية 

شاركت ليلى الإسكندرانية، فى عديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها "المنسى" و"غبى منه فيه" و"حب في الزنزانة"، "عبود على الحدود"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الناظر". 

شاركت فى عدد من الاعمال الدرامية ولعل من ابرزها "لهفة" و"يوميات ونيس" و"عائلة الحاج متولي" و"سوق الخضار".

كان آخر أعمالها الفنية الفيلم الكوميدي "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، والذي عرض عام 2019.

ليلى الإسكندرانية الفنانة ليلى الإسكندرانية أعمال ليلى الإسكندرانية ذكرى ليلى الإسكندرانية ذكرى رحيل ليلى الإسكندرانية ذكرى وفاة ليلى الإسكندرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

غناء إليسا وبطولة ماجي بو غصن.. محمد يحيى يعلن انتهاء تتر ع أمل

أخبار الفن| احتجاز جثمان حلمي بكر وتدخل النيابة.. تفاصيل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

مسلسلات رمضان 2024.. برومو جودر يكشف عن أداء مميز لنجوم المسلسل

طرح التذاكر للجمهور .. تفاصيل حفل نجوى كرم في دبي

معركة مع زوجة المرحوم .. مرتضى منصور يعلق على أزمة دفن حلمي بكر

أغنيات الزمن الجميل بتوقيع تركي آل شيخ مع مي فاروق وهاني فرحات

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

الجثمان وقف في الكمين والنيابة تتدخل.. تفاصيل أزمة دفن حلمي بكر

ترشيحاتنا

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس| قدم الآن

وصول وفد من حماس وقطر والولايات المتحدة للقاهرة لاستئناف مفاوضات التهدئة بغزة

بينهم نساء وأطفال.. الأمطار الغزيرة في باكستان تودي بحياة العشرات

الوزراء: فرص وآفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول البريكس ومكاسب اقتصادية متوقعة

محدش هيشيل الأرض| الحبتور يكشف أسرار "رأس الحكمة".. والحكومة توضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ