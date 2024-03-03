في ذكراها.. تعرف على ابن ليلى الإسكندرانية وأبرز أعمالها

يوافق اليوم الأحد 3 مارس، ذكرى رحيل الفنانة ليلى الإسكندرانية، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، وقدمت العديد من الأدوار البارزة على الشاشة.

ليلى الإسكندرانية هي صاحبة أشهر أفيه "الله يخربيتك يا إسماعيل" فى فيلم غبى منه فيه للفنان هاني رمزي.



حياة ليلى الإسكندرانية

تدعى ليلى محمد على ولقبت بـ ليلى الإسكندرانية كونها من مواليد مدينة الإسكندرية، وهي والدة الماكيير الشهير علاء التونسي.

كان بداية أعمالها فى مشهد صغير من خلال فيلم "وبالوالدين إحسانا" الذى عرض عام 1976.

أعمال ليلى الإسكندرانية

شاركت ليلى الإسكندرانية، فى عديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها "المنسى" و"غبى منه فيه" و"حب في الزنزانة"، "عبود على الحدود"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الناظر".

شاركت فى عدد من الاعمال الدرامية ولعل من ابرزها "لهفة" و"يوميات ونيس" و"عائلة الحاج متولي" و"سوق الخضار".

كان آخر أعمالها الفنية الفيلم الكوميدي "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، والذي عرض عام 2019.