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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غناء إليسا وبطولة ماجي بو غصن.. محمد يحيى يعلن انتهاء تتر ع أمل

إليسا - ماجي بو غصن
إليسا - ماجي بو غصن - محمد يحيى

أعلن الملحن محمد يحيى، عن انتهاء تسجيل تتر المسلسل اللبناني ع أمل بطولة الفنانة ماجي بو غصن، ويغني تتر المسلسل الفنانة إليسا. 

ونشر محمد يحيى، صورة له مع إليسا وماجي بو غصن، وكتب عبر انستجرام، قائلا: «تم الانتهاء من تسجيل تتر مسلسل ع امل بطوله ماغي بو غصن وغناء ملكه الاحساس اليسا وبشكرها علي انها رشحتني في اول عمل ليا باللبناني وقد ايه سعيد بالتجربه كا اول مره اللحن لبناني وبشكر الشاعر مازن ضاهر علي الكلام الرائع اللي مليان احساس وطبعا الموزع الجميل المختلف عمر الصباغ وكمان مهندس الصوت العبقري اللي بربر وشركه الانتاج والمنتج جمال سنان بشكرهم جميعا علي حسن الاستضافه وانشالله اتمني ينول اعجابكم اول تتر من الحاني باللهجه اللبنانيه». 

 

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

وكان حلّ الملحن محمد يحيى ضيفًا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية “العقد” لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرًا. 

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية “العقد”، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن. 

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا. 

 

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه. 

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه. 

 

محمد يحيى وبدايته

وتحدّث محمد يحيى عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية. 

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى. 

 

محمد يحيي الملحن محمد يحيى ماجي بو غصن إليسا الفنانة اليسا

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