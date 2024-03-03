مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

حرص الفنان مصطفى كامل على حضور تشييع جثمان الموسيقار الراحل حلمى بكر بمسجد السلام بمدينة نصر كما حضرت زوجة حلمى بكر سماح القرشي.

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كشف المستشار مرتضى منصور آخر تطورات استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر، بعد حدوث خلافات بين أرملته وأشقائه على مكان الدفن.

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وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منشور "الحمد لله قام محامو مكتبي وعلي رأسهم أحمد مرتضي ووحيد صلاح وباقي أعضاء المكتب من المحامين بإهاء جميع إجراءات دفن جثة الفقيد المرحوم حلمي بكر واستلموا تصريح الدفن من النيابة العامة وتوجهوا به الي مستشفي السلام و استلموا جثمان المرحوم حلمي بكر لإقامة صلاة الجنازة في مسجد السلام بعد ما كان قرارهم مسجد النور في العباسية ولكن اشقائه بعد اعلان نجلة بمكان صلاة الجنازة بعد التشاور مع اعمامه لكن هؤلاء الاعمام عدلوا المكان وهم احرار.. لك الله ياحلمي يابكر.

وتابع، المهم ان العزاء سيقام بعد صلاة مغرب اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.

وأضاف، رسالة لمن يدعي اني تقاضيت اتعابي ومقابل جهدي بالدولار من نجله هشام المقيم في امريكا.. اسألوا النقيب مصطفي كامل والفنانة نادية مصطفي ماذا كان رد فعلي عندما تحدث معي الاستاذ هشام نجل المرحوم بخصوص اتعابي وكان رد فعلي اني ثرت في وجهه وابلغتة ان والده صديقي منذ 30 سنة وعيب تحدثني في واجب فرضته الصداقة علي وبالطبع لم أتقاض مليما واحدا والله العظيم الدنيا لسة بخير ... خير قوي.

جنازة حلمى بكر

جنازة حلمى بكر

جنازة حلمى بكر

جنازة حلمى بكر

جنازة حلمى بكر

جنازة حلمى بكر

جنازة حلمى بكر

جنازة حلمى بكر