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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار نيسان صني 2024 تتراجع 250 ألف جنيه .. علامات تدل على تلف مُساعدين السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مساعدين السيارة أحد أهم أجزاء نظام التعليق في السيارة، وذلك لأن المساعد هو المسئول عن تلقي الصدمات الناتجة من تحرك السيارة على المطبات والحفر، أو من خلال السير علي الطرق غير المؤهلة ، بالإضافة إلى أن المساعد يعمل على توفير أكبر قدر من الراحة للركاب، والشعور بـ ثبات للسيارة أثناء القيادة.

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري تشهد تراجعات مستمرة ، وذلك يعود الي انخفاض سعر صرف الدولار ، مما ادي الي توافر الكثير من إصدارات السيارات امام المواطنين لشراء السيارة التي يرغبون في اقتناءها .

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الانتعاش نتيجة انخفاض أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وهو الامر الذى لم يكن متوقع بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وتوافره تلك السيارات بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة لأتاحتها امام المواطنين واختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم .

سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار السيارات الجديدة نتيجة ما يمر به قطاع صناعة السيارات العالمي من تخبطات اثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين واذا تم تواجدها يتم بيعها بأسعار مرتفعة " أوفر برايس" عن السعر الأصلي .

سوق السيارات المصرية حدثت بها حالة من أنواع الانفراج ، وذلك بعد ما شهدت طرازات السيارات الجديدة انخفاضات سعرية جديدة بالأسواق ، وجاءت تلك الانخفاضات السعرية بسبب انخفاض سعر صرف الدولار ، مما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة موديل 2024 .

 

 

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