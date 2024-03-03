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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان صني 2024 تتراجع 250 ألف جنيه|اعرف قيمتها ومواصفاتها

أسعار نيسان صني
أسعار نيسان صني 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصرية حدثت بها حالة من أنواع الانفراج ، وذلك بعد ما شهدت طرازات السيارات الجديدة انخفاضات سعرية جديدة بالأسواق ، وجاءت تلك الانخفاضات السعرية بسبب انخفاض سعر صرف الدولار ، مما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين عليى شراء السيارات الجديدة موديل 2024 .

 أسعار نيسان صني 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

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ومن ضمن السيارات التي انخفضت أسعارها بقيمة تتراوح من 200 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه وهي نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

- محرك نيسان صني موديل 2024 :

 أسعار نيسان صني 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

تحصل سيارة نيسان صني موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان .

- مواصفات نيسان صني الجديدة :

 أسعار نيسان صني 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح ضباب أمامية هالوجين ، و مصابيح خلفية LED ، ومرايات جانبية كهربائية ، وتكيف هواء يدوى به مخارج للمقاعد الخلفية ، و زجاج كهربائي، وقفل مركزي ، وبها إمكانية طي المقاعد الخلفية ، و عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و مدخل AUX ، وسماعات صوتية ، وجنوط مقاس 15 بوصة، وسبويلر خلفى، وكاميرا خلفية ، و زجاج خلفي ملون ، و بلوتوث ، و شاشة وسائط مقاس 7 بوصة تعمل باللمس ، و مدخل USB .

- أسعار نيسان صني 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

تباع الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي 747 ألف جنيه ، وارتفع سعرها بعد الأوفر برايس ليصل الي مليون و 100 ألف جنيه ، والان سعرها 900 ألف جنيه ، وبالتالي انخفض سعرها بقيمة تصل الي 200 ألف جنيه .

تباع الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي 761 ألف جنيه ، وارتفع سعرها بعد الأوفر برايس ليصل الي مليون و 200 ألف جنيه ، والآن سعرها 950 ألف جنيه ، وبالتالي انخفض سعرها بقيمة تصل الي 250 ألف جنيه .

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