رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، تنمية الصادرات):

47.34 جنيه للشراء. 

 47.44 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العربي الإفريقي الدولي عند:

47.32 جنيه للشراء. 

 47.42 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي عند:

47.31 جنيه للشراء. 

 47.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند:

47.30 جنيه للشراء. 

 47.40 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس ليسجل:

 47.29 جنيه للشراء.

 47.39 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي،  إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، المصرف المتحد)  ليسجل:

 47.26 جنيه للشراء.

47.36 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، نكست، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبو ظبي الأول، أبو ظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليسجل:

 47.25 جنيه للشراء.

 47.35 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، ميد بنك) لنحو:   

47.24 جنيه للشراء.

 47.34 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو:

 47.23 جنيه للشراء

 47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.23 جنيه للشراء.

 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

  47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الخميس

47.33 جنيه للبيع.

