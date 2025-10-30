قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد من أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر ومائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والعظمى المتوقعة غداً على القاهرة الكبرى 28 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

والتحذير الأهم من الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

May be an image of text

وعن فرص الأمطار، توقعت الأرصاد هطوا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية، شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية، شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19
العاصمة الادارية 29 18
6 اكتوبر 29 18
بنهــــا 28 19
دمنهور 28 19
وادى النطرون 29 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 28 19
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 27 18
طنطا 27 18
دمياط 26 22
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 29 17
السويس 28 18
العريش 29 19
رفح 28 18
رأس سدر 28 18
نخل 26 16
كاترين 24 12
الطور 27 20
طابا 29 19
شرم الشيخ 32 24
الاسكندرية 27 18
العلمين 26 18
مطروح 25 17
السلوم 26 19
سيوة 29 16
رأس غارب 30 22
الغردقة 31 23
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 23
شلاتين 34 22
حلايب 30 23
أبو رماد 32 22
رأس حدربة 30 23
الفيوم 29 18
بني سويف 30 18
المنيا 30 17
أسيوط 31 16
سوهاج 33 17
قنا 34 18
الأقصر 34 19
أسوان 35 21
الوادى الجديد 33 20
أبوسمبل 36 21

الأرصاد الشبورة المائية هيئة الأرصاد الأمطار التحذير الأهم

