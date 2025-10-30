كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها

كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. سؤال يشغل ذهن الكثيرين، خاصة مع تسارع الزمان والتسابق في معرفة ما حدث من علامات وأمارات الساعة، فما هو السبيل لكي نأمن الفزع الأكبر يوم القيامة؟، وما هو السبيل للنجاة من أهوالها؟، هذا ما نرصده في التقرير التالي.

يوم القيامة هو من أعظم الأمور التي يخشاها كل بني آدم، فلا مفر من أن يجتمع الجميع ويشهدون ما فيه من أهوال وفزع يقول الحق تبارك وتعالى:﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: 185]، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: 87].

كما جاء في الذكر الحكيم قوله- تعالى-: ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141]

وفي أهوال يوم القيامة قالت أم المؤمنين السيدة عائشةَ- رضي الله عنها-: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- عن قَوْلِهِ- عَزَّ وَجَلَّ-: {يَومَ تُبَدَّلُ الأرْضُ غيرَ الأرْضِ وَالسَّمَوَاتُ} فأيْنَ يَكونُ النَّاسُ يَومَئذٍ؟ يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ: علَى الصِّرَاطِ)، فكيف نأمن الفزع الأكبر يوم القيامة؟.

يقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك 3 أمور من شأنها أن تأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، منها كثرة الصلاة على النبي، ثم كثرة ذكر الله، حيث قوله- تعالى-: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، «فاذكروني أذكركم»، مبينًا أن الذكر هنا المقصود به؛ هو التسبيح، والتحميد، والصلاة، قراءة القرآن، وأسماء الله الحسنى.

ولفت إلى أن ثالث الأمور التي تنجي من أهوال يوم القيامة، الدعاء، فدائمًا ندعوا الله- سبحانه وتعالى-؛ بأن يفرج عنا يوم القيامة، وأهوال يوم القيامة، وأن يقبلنا عنده، ويسامحنا، مشيرًا إلى أنه في عرفات يوم القيامة سيكون هناك ميزان، ولا نعرف بعد كم من المدة سواء كان 7 سنين، أو 6 سنين، ونحن لانعرف ونتعرف على بعضنا البعض.

حكم دعاء العرش

جاء في نص حديث دعاء العرش: قال رسول- الله صلى الله عليه- وآله وسلم: (نزل عليّ جبرائيل وأنا أصلي خلف المقام، فلما فرغت من الصلاة دعوت الله تعالى وقلت: حبيبي! علمني لأمتي شيئا إذا خرجت من الدنيا عنهم يدعون الله تعالى فيغفر لهم. فقال جبريل: ومن أمتك يشهدون لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله، ويصومون أيام الثلاثه البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ثم يدعون الله بهذا الدعاء، فإنه مكتوب حول العرش، وأنا يا محمد بقوة هذا الدعاء أهبط وأصعد، وملك الموت بهذا الدعاء يقبض أرواح المؤمنين، وهذا الدعاء مكتوب على أستار الكعبة وأركانها، ومن قرأ من أمتك هذا الدعاء يأمن عذاب القبر، ويكون أمينا يوم الفزع الأكبر، ومن موت الفجّار، وغناه عن خلقه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنت شفيعه يوم القيامة، يا محمد! من صام ( 13 و 14 و 15 ) من كل شهر ، ودعا بهذا الدعاء عند إفطاره أكرمه الله تعالى بعد كرمه، وفرجا بعد فرجه، وما مهموم أو مغموم أو محزون أو مديون وذو حاجة إلا فرّج الله همّه وغمّه...ثم ذكر الدعاء الطويل)، فهل هو صحيح.

تقول دار الإفتاء في بيانها حكم دعاء العرش، أن الدعاء المنتشر في مواقع " الإنترنت " والمسمى بـ " دعاء العرش " دعاء مكذوب لا يصح، لا يجوز نقله ولا روايته، ومن تساهل في ذلك تعرض للوعيد الشديد، في قوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه.

ولفتت إلى أن هذا الحديث غير موجود في كتب السنة والآثار، ولا يتناقله علماء المسلمين الثقات، وإنما يكذبه بعض الناس وينشرونه بينهم، رغبة في تحريف الدين وتشويه الشريعة، وأن فيه من الألفاظ المستغربة الشيء الكثير، مثل قوله: : (أسألك باسمك المكتوب على جناح جبريل وعلى ميكائيل وعلى جبهة إسرافيل، وعلى كف عزرائيل الذي سميت به منكرا ونكيرا، وبحق أسرار عبادك عليك)

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ومن جملة القرائن الدالة على الوضع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا كثير موجود في حديث القصاص والطرقية " انتهى "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (2/843)

وشددت أن في الأحاديث الصحيحة من الأدعية ما يغني عن مثل هذا، وقد جمع بعض العلماء الأدعية الواردة في القرآن والسنة، ثم طبعها، فاحرص عليها، وادع بها، وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار). والله أعلم.