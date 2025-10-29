قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تجب زكاة الذهب وكيف تحسب؟.. محمود شلبي يجيب
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الدعاء على الميت الظالم وموقف الشرع من ذلك.. أمين الفتوى يوضح

حكم الدعاء على الميت الظالم
حكم الدعاء على الميت الظالم
عبد الرحمن محمد

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة شغلت أذهان كثيرين تتعلق بالدعاء على الميت إذا كان ظالمًا، وذلك في رده على سؤال من إحدى المشاهدات وجهته له خلال لقاء تلفزيوني، حيث سألت قائلة: "هل يجوز أن أدعو على شخص توفي وكان قد ظلمني أو آذاني في حياته؟"

وأوضح الدكتور شلبي في رده أن الدعاء في أصله عبادة عظيمة، وهو مظهر من مظاهر التوجه الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، يعبر فيه الإنسان عن ضعفه وحاجته إلى عون ربه، وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا بإذن الله، مشيرًا إلى أن الله عز وجل أباح للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، لكنه في الوقت ذاته حبب إلى عباده خلق العفو والتسامح، لما فيه من رفعة وفضل عند الله.

وبيّن أمين الفتوى أن الدعاء على الميت لا معنى له من الناحية الشرعية، لأن الميت قد انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وأصبح حسابه عند الله وحده، فهو سبحانه العادل الذي لا يظلم أحدًا مثقال ذرة، وكل ما فعله الإنسان في حياته مسجل عليه في صحائف أعماله، وسيحاسبه الله عليه يوم القيامة.

 وأضاف أن الميت لا يستفيد من الدعاء عليه، لأن الدعاء في هذه الحالة لا يغير من مصيره شيئًا، إذ صار أمره إلى ربه الذي يعلم سره وعلانيته.

وأكد الدكتور شلبي أن من الأفضل للمظلوم أن يترك أمر من ظلمه إلى الله تعالى دون أن يحمل في قلبه مشاعر الغضب أو الرغبة في الانتقام، لأن مثل هذه المشاعر تُتعب النفس ولا تنفع صاحبها، موضحًا أن اللجوء إلى الله بالدعاء بالهداية أو بالمغفرة أفضل من الدعاء بالعقوبة، خاصة بعد وفاة الظالم، لأن الله تعالى هو وحده الذي يعلم خفايا القلوب ونيات العباد.

كما أوضح أمين الفتوى أن الدعاء على الظالم في حياته جائز شرعًا إذا لم يَكُفّ عن ظلمه، لأن ذلك يدخل في باب رفع الظلم والدفاع عن النفس، أما بعد موته فلا معنى لهذا الدعاء، لأن الحساب قد انتقل من يد البشر إلى عدل الله المطلق، مؤكدًا أن المسلم حين يعفو أو يسامح يُثاب على ذلك أجرًا عظيمًا، وهو ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».

وأضاف أن درجات العفو تختلف بحسب حجم الأذى والظلم، فالعفو عن الإساءة البسيطة قد يكون يسيرًا، أما التسامح في ظلم كبير فهو دليل قوة نفسية وإيمان راسخ، مشيرًا إلى أن أقل درجات المسامحة أن يكفّ الإنسان عن التفكير فيمن ظلمه، وأن يقول بصدق: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، فيفوّض أمره إلى الله الذي لا تضيع عنده الحقوق.

واختتم الدكتور محمود شلبي حديثه مؤكدًا أن من يختار طريق العفو ينال الطمأنينة وراحة البال، لأن الانتقام لا يجلب سوى القلق والاضطراب، أما التسليم لله فيجعل القلب أكثر صفاءً، ويقرب صاحبه من رضا الله وتقواه، داعيًا المظلومين إلى أن يطلبوا من الله العدل والسكينة لا الانتقام، لأن الله وحده يعلم المظلومين وينصفهم في الدنيا والآخرة.

دار الإفتاء محمود شلبي الدعاء على الميت الميت الظالم العفو والتسامح فتاوى الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة لجلسة 10 فبراير

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد