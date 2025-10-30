قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
مقارنة بين إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026
إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
أخبار العالم

سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي

ميدفيديف
ميدفيديف
القسم الخارجي

في تصريحات لافتة تحمل دلالات استراتيجية، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم الأربعاء، إن طوربيد "بوسيدون" النووي يمكن اعتباره «سلاح يوم القيامة» بالمعنى الكامل، في إشارة إلى قدرته التدميرية الهائلة وتفوقه النوعي على الأسلحة التقليدية وحتى النووية الأخرى.

وأوضح مدفيديف، عبر قناته على منصة "ماكس"، أن "بوسيدون" يختلف عن الصاروخ المجنح "بوريفستنيك"، الذي يمتلك هو الآخر قدرات استثنائية، لكنه لا يرقى من حيث التأثير الشامل إلى ما يمثله "بوسيدون" من تهديد استراتيجي شامل للبشرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عن نجاح اختبار الطوربيد النووي "بوسيدون"، مشيراً إلى أنه يمثل جيلاً جديداً من الأسلحة الاستراتيجية الروسية التي «تعيد رسم موازين القوة العالمية». 

وأكد بوتين أن قدرته التدميرية «تفوق بأضعاف» نظيرتها في صاروخ "سارمات" العابر للقارات، وهو أحد أخطر الأسلحة النووية في الترسانة الروسية.

يُعد "بوسيدون" غواصة مسيّرة تعمل بمحرك نووي متطور، تنطلق من غواصة تقليدية وتستطيع البقاء في أعماق المحيطات لفترات غير محدودة تقريباً، دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو الصيانة. 

كما يمكن التحكم بها عن بعد من مسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات، ما يمنحها قدرة على التخفي والمناورة يصعب التصدي لها بأي منظومة دفاعية معروفة.

وفي موازاة ذلك، أشاد بوتين في كلمته بتطور مشروع الصاروخ النووي "بوريفستنيك"، واصفاً إياه بأنه «إنجاز علمي وتقني فريد»، إذ يمتلك نظام دفع نووي يمكّنه من التحليق لمدى غير محدود تقريباً، ويمنحه سرعة وقدرة على المناورة تجعل اعتراضه شبه مستحيل.

 وأشار الرئيس الروسي إلى أن «قوة الدفع في الصاروخ تضاهي مفاعلاً نووياً صغيراً، لكنها مضغوطة في منظومة أخف بألف مرة».

وأضاف بوتين أن التقنيات النووية المستخدمة في مشروع "بوريفستنيك" لا تقتصر على المجال العسكري فقط، بل يمكن توظيفها في برامج الفضاء الروسية، خاصة في المشروع القمري، فضلاً عن تطبيقاتها المستقبلية في مجالات الطاقة والبحث العلمي.

وبينما ترى موسكو أن هذه المشاريع تمثل «درعاً رادعاً» يضمن التوازن الاستراتيجي مع الغرب، يثير الكشف عنها قلقاً واسعاً في العواصم الغربية التي تعتبرها مؤشراً على تصاعد سباق التسلح النووي إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

بهذا التصعيد في لغة الخطاب والقدرات، تواصل روسيا تأكيدها على امتلاك أدوات "الردع المطلق"، في وقت تتزايد فيه التوترات مع الغرب، وتتعاظم المخاوف من أن تدخل البشرية فعلياً «عصر سلاح يوم القيامة».

ميدفيديف روسيا بوتين اوكرانيا الحرب الروسيا

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

محمد السيد

7 ملايين جنيه.. وائل القباني يكشف كواليس حديثه مع محمد السيد لتجديد عقده

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

ليفربول

رقم سلبي صادم لليفربول بعد السقوط أمام كريستال بالاس

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

