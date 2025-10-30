قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
مقارنة بين إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026
إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي

الاهلي
يمنى عبد الظاهر

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسائل نارية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد التعادل مع بتروجت.

وتعادل الأهلي مع بتروجت 1-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الكلية الحربية في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب وائل جمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «كلمتين للعيبة الأهلي، بقالي فترة متكلمتش على الأهلي بس اللي أنا شايفة دلوقتي لازم من حبنا للأهلي نوصله للعيبه لو غايب عنهم وانا هتكلم بلسان المشجع».

وأضاف: «احنا بنحب الأهلي وهنفضل نحب الأهلي بس أوعى تفتكر إن الجمهور هيحبك على حساب النادي فانتا كلعيب رصيدك بتبنيه من تضحيتك ومحافظتك على بيتك اللي هو بيت المشجع ده المشجع الأهلاوي عايز يشوفك بتحارب علشان بيتك ده وعلي انتصاره وإن اسمه يفضل مرفوع دايما أتمنى كل واحد منكم يحاسب نفسه على اللي قدمه الفترة اللي فاتت».

وتابع: «مدربين كتير جم ومشيوا الفترة اللي فاتت على غير عادة الأهلي.. احنا مرينا بالفترة دي قبل كده ومش معني إن النادي بيمشي المدرب فانت كده بعيد لا لابد اننا نبص في المرايه بتاعتنا ونحاسب نفسنا».

وأتم وائل جمعة: «محتاجين نشوف رد فعل مختلف منكم ودايما وراكم طول مانتم بترفعوا وتفرحوا شعب الأهلي».

