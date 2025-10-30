حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسائل نارية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد التعادل مع بتروجت.

وتعادل الأهلي مع بتروجت 1-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الكلية الحربية في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب وائل جمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «كلمتين للعيبة الأهلي، بقالي فترة متكلمتش على الأهلي بس اللي أنا شايفة دلوقتي لازم من حبنا للأهلي نوصله للعيبه لو غايب عنهم وانا هتكلم بلسان المشجع».

وأضاف: «احنا بنحب الأهلي وهنفضل نحب الأهلي بس أوعى تفتكر إن الجمهور هيحبك على حساب النادي فانتا كلعيب رصيدك بتبنيه من تضحيتك ومحافظتك على بيتك اللي هو بيت المشجع ده المشجع الأهلاوي عايز يشوفك بتحارب علشان بيتك ده وعلي انتصاره وإن اسمه يفضل مرفوع دايما أتمنى كل واحد منكم يحاسب نفسه على اللي قدمه الفترة اللي فاتت».

وتابع: «مدربين كتير جم ومشيوا الفترة اللي فاتت على غير عادة الأهلي.. احنا مرينا بالفترة دي قبل كده ومش معني إن النادي بيمشي المدرب فانت كده بعيد لا لابد اننا نبص في المرايه بتاعتنا ونحاسب نفسنا».

وأتم وائل جمعة: «محتاجين نشوف رد فعل مختلف منكم ودايما وراكم طول مانتم بترفعوا وتفرحوا شعب الأهلي».