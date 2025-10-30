قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025

عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في مصر ستنطلق رسميا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والتنمية والسكان في العاشر من نوفمبر 2025.

وأوضح عبد الغفار أن المنصة ستكون البوابة الرسمية للسائحين الراغبين في تلقي خدمات علاجية أو استشفائية داخل مصر، حيث تتيح لهم التقدم إلكترونيا للحصول على تأشيرة الزيارة وترتيب جميع تفاصيل الرحلة، بدءا من اختيار المؤسسة الصحية المناسبة وحتى تنظيم البرامج السياحية للمريض ومرافقيه.

وأشار إلى أن المنصة ستغطي جميع مراحل تجربة السائح الصحي، سواء كانت لأغراض العلاج أو الاستشفاء أو النقاهة بعد التدخلات الجراحية، لافتًا إلى أن مفهوم السياحة الصحية في مصر يشمل مختلف أنواع الخدمات الطبية، من المستشفيات والمراكز العلاجية إلى مناطق الإستشفاء الطبيعي مثل واحة سيوة وغيرها من المواقع ذات الخصائص العلاجية.

وأضاف أن المنصة الجديدة ستتضمن خريطة شاملة لمقدمي الخدمات الصحية والسياحية المعتمدين، تشمل مراكز علاج الأسنان والجراحات التجميلية والاستشفاء الطبيعي، وغيرها من المجالات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية.

وتابع عبد الغفار أن المنصة ستتيح متابعة رقمية متكاملة لرحلة المريض منذ لحظة اتخاذ قرار القدوم إلى مصر وحتى عودته إلى بلاده، عبر تطبيق على الهاتف المحمول يوفر إمكانية التواصل وتقييم الخدمات.

وأكد المتحدث الرسمي أن دور الدولة لا يقتصر على تقديم الخدمات بشكل مباشر، بل يمتد إلى الإشراف والتنظيم لضمان جودة الخدمات المقدمة، مع دعم مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأهلية.

الدكتور حسام عبدالغفار الصحة المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة مصر المؤتمر العالمي للصحة والتنمية

