إسراء: بتعرف على الرجالة علشان أعمل معاهم علاقة محرمة بفلوس.. تفاصيل مثيرة

حصل موقع صدى البلد على تحقيقات النيابة العامة فى قضية مقتل المسئول العسكرى اليمنى فى القاهرة.

حيث قالت المتهمه اسراء صابر محمد عطية وجاءت كالتالى:

س/ ماهى تفصيلات اقرارك

ج/ اللى حصل ان انا كنت شغالة بتعرف على الرجالة علشان اعمل معاهم علاقة جنسية بفلوس وبعد كده اتعرف على رمضان محمد بليدى فى الشغلانة وحبينا بعض .

على الراجل الخليجي اللي مات مننا في الشقة.

س/ ومتى تعرفتي على المجني عليه ؟

ج/أنا عرفت الراجل الخليجي يوم الأربعاء اللي فات ٢٠٢٤/٢/١٤ الساعة واحدة ونصف صباحاً تقريباً.

س/ وما هي بادرة لقائك لسالف الذكر؟

ج/ يوم ما اتعرفت على الراجل الخليجي ده أنا نزلت الشارع لوحدي من غير رمضان وقلت أعمل أي مصلحة لوحدي فرجلي ودتني على كورنيش النيل وانا من كتر المشي قعدت على جنب لقيت عربية ملاكي من لهجته إنه مش مصري وإنه خليجي . لونها فيراني وقفت قدامي ولقيت اللي سايقها بينده لي فرحت ركبت معاه وقعد يتكلم معايا وفهمت

س/ وما هو مضمون الحديث الذي دار فيما بينكما أنذاك؟

ج/ هو طلب مني إنهو يعمل علاقة جنسية معايا وأن هو ينام معايا من ورا وأنا قلت له إني هاخد أربعة | دلوقتي خارج مع ناس أصحابي. الاف جنيه وهو وافق على الفلوس وقلت له إطلع بينا على الشقة وهو قاللي خليها بكرة علشان أنا

س/ وهل استرعى انتباهك ثمة شيء بالسيارة محل استقلالك والمجنى عليه؟

ج/ ايوة أنا أخدت بالي إن هو معاه هدايا كتير وهو كان قايلي إن هو هيديها لاصحابه اللي رايح يسهر معاهم.

س/ وهل قمتي بممارسة العلاقة الجنسية مع المتهم آنذاك؟

ج/ لا إحنا لما كنا قاعدين في العربية هو كان عمال يمسكني من رجلي ومن صدري وانا كنت سيباه بس إحنا منمناش مع بعض ساعتها واتفقنا على الميعاد اللي هو قال عليه.

س/ وما هو الموعد الذي اتفقتما عليه تحديدا؟

ج/ لما طنت معه في العربية هو قاللي إن إحنا هنتقابل يوم الخميس.

س/ وما هي كيفية تنسيقكما ذلك الموعد ؟

ج/ أنا أخدت رقم تليفونه وأديته رقم تليفون رمضان لإن تليفون رمضان كان معايا ساعتها.

س/ وما هو الرقم الذي امديتي المجني عليه به للتواصل معه؟

ج/ ١٠٥٢٦٦965..

س/ وما هو رقم المجني عليه؟

ج/ هو كان بدايته (011) وأخره (۳۳).

س/ وعلى ماذا انتهى لقائك الأول والمجني عليه؟

ج/ مفيش أحنا بعد لما اتفقنا واخدنا ارقام بعض وهو كان عمال يمسك في جسمي طول الطريق هو وصلني للقرب من بيتي في إمبابة.

س/ وما الذي أعقب ذلك اللقاء؟

ج/ أنا لما روحت حكيت لرمضان على الراجل الخليجي اللي انا اتعرفت عليه واتفقنا ان احنا نطلع منه بأي مصلحة علشان هو مريش.

س/ وما هو مخططكما لذلك ؟

ج/ إحنا مكناش لسة حطينا مخطط لغاية لما لقيت الراجل الخليجي بيحاول يكلمني يوم الخميس

س/ وما الذي دعاكي إلى مهاتفته؟

ج/بالليل بعد العشاء وجاللي منه رسالة إنه حاول يكلمني فرحت أنا مكلماه..

س/ وما مضمون تلك المحادثة الهاتفية؟

ج/ انا كلمته علشان كنت عاوزة اطلع منه بأي مصلحة أو قرشين وخلاص.

ج/ أنا لما كلمته في التليفون قاعدنا نسأل على بعض وهو قاللي إنتي فين الوقتي وانا قلت له أنا في البيت وطلب مني أجيب له بنتين كمان وانا قلت أنا ما اعرفش بنات تانين ومش معايا غير أختي وطلب مني أني ابعت له صورتها فبعت له صورة كده وقلت له أنها أختي فعجبته وطلب مني اني اروح على لوكيشن هو بعته لي على التليفون بتاع رمضان وقاللي أنه معاه واحد صاحبه فأنا قلت له ماشي وقفلت معاه وكانت الساعة داخلة على تسعة بالليل ورمضان ساعتها كان معايا في البيت ولما سمع المكالمة كان عمال يقول لي سايريه لحد لما قفلت وبعدها حكيت له اللي هو قاله ليا بالظبط.

1 | رمضان وفعلا رحت للراجل وقلت إن إحنا جاعنين وهات فلوس علشان نجيب أكل من تحت وبفرة علشان أنا كان معايا حتة حشيش نلف لنا سيجارتين فقاللي الأول خليكي للصبح وأنا هجيب لك الحشيش اللي أنتي عاوزاه والبفرة فأنا قلت له إن أنا معايا حشيش وأنا هنزل أجيب البفرة بس فراح أداني مائتين جنيه ومفاتيح الشقة وشفرة الاسانسير فأنا رحت سيباهم ورحت نازلة وأول لما نزلت يدةبك فتحت باب العمارة لقي رمضان وعبدالرحمن في وشي دخلوا على طول ورا بعض ورحت سبقاهم على باب الأسانسير وركبوا معايا ورحنا طالعين شقة الراجل الخليجي.

س/ وما هي وسيلة التواصل فيما بينكما والمتهمان / رمضان محمد بليدي ، عبدالرحمن اشرف شحاتة؟

ج/ أنا وسهير كان معانا تليفون رمضان ورمضان وعبدالرحمن كان معاهم التليفون بتاع عبدالرحمن .

س/ صفي لنا واقعة التعدي على المجني عليه؟

ج/ يدوب أول لما حطيت المفتاح في باب الشقة وفتحت ودخلت أنا الأول راح رمضان دخل ورايا وعبدالرحمن فضل واقف على باب الشقة فالراجل الخليجي شافنا رحت شدة عبدالرحمن لجوة الشقة وقلت له خش ورحت قافلة الباب علينا بالمفتاح وراحوا هما الإتنين فضلوا يمسكوا في الراجل ويحاولوا يكتفوه ويكتموا نفسه بأديهم لحد لما وصلوا لحد الصالة وهما عمالين يمسكوا في الراجل الخليجي لغاية لما قعدوه على كرسي في الصالة وبقى رمضان خنقوه من رقبته بدراعه الشمال وركبته على الأرض وعبدالرحمن قاعد فوق الراجل وركبتينه الاتنين فوق حجر الراجل الخليجي فراح الرجل زاققهم هما الاتنين فعبدالرحمن راح واقع وقلع الراجل الخليجي البنطلون بتاعه وبدأ يضرب الراجل بالبنطلون بتاعه اللي قلع له فأنا قلت لهم صوروه علشان أنا عارفة إن الخلياجة بيخافوا من الصور والفضايح ورحت داخلة لسهير أوضة النوم هي بتفتشها والراجل حاول يقوم لكنه وقع على وشه قدام المطبخ ووقتها رمضان قال لعبدالرحمن هات طرحة نربط بيها بقه ودخل عليا عبدالرحمن الأوضة وقاللي هاتي طرحة نكمو بيها الراجل فأنا قعدت أنزل الهدوم اللي في الدولاب علشان دور على طرحة وفي نفس الوقت أدور في الدولاب على حاجة علشان نسرقها وساعتها عبدالرحمن جاب طرحة لونها | أصفر وكيس مخدة وخدوا طرحة بتاعة سهير وراح راجع لرمضان وهو بيضرب في الراجل بضهر المطواة في دماغه من ورا وراحوا هما الاتنين رابطينه وأنا أخدت باللي من إن كان في خزنة موجودة في أوضة النوم جنب الباب فرحت قايلة لرمضان عليها فراح رمضان راجع للراجل تاني وبدأو يضربوا فيه تاني رمضان وعبدالرحمن بالرجلين على راسه من ورا وبداو يسألوه على مفاتيح الخزنة والراجل الخليجي قالهم ملكوش دعوة باللي موجود في الخزنة وأنا هديكوا فلوس اكتر من اللي في الخزنة فرمضان ساب الراجل مع عبدالرحمن بيضرب فيه عشان يقول علي مكان مفاتيح الخزنة والراجل من كتر ضرب عبدالرحمن فيه عقد ينده علي رمضان عشان يقوله علي مكان المفاتيح وفعلا قاله علي مكانها فراح رمضان لقي المفاتيح وساعتها الراجل بدأ يقل كلامه خالص وفعلا رمضان فتح الخزنة وخدنا كل اللي فيها من ورف وفلوس وجبنا شنطتين لمينا كل اللي في البيت من ازايز برفانات وتليفوفات وسيغة وبلاستيشن وهدوم ورحنا بصينا على الراجل لقيناه قاطع النفس خالص .







