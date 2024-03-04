خايف أموت.. آخر كلمات الفنان الراحل جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان السينما الكاثوليكي فى دورته الـ72.

وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح إنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.

جنازة جميل برسوم

وتقام صلاة الجنازة اليوم الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ويقام أيضًا العزاء اليوم فى تمام السابعة مساء بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

أعمال جميل برسم فى رمضان

وكشف الفنان جميل برسوم فى تصريحات سابقة لصدى البلد عن 3 أعمال يشارك بها فى رمضان 2024 موضحا تفاصيل عن الشخصيات التي يجسدها خلال موسم رمضان 2024 .

وأوضح أنه يشارك في مسلسل فراوله، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند فراولة نيلي كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة ب 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح حمادة هلال دائمًا.



أهم أعمال جميل برسوم

جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.



وقدم جميل أيضا انا وابن خالتى والصندوق وتحت الوصاية وفي يوم وليلة وفلانتينو وحكايتي ونصيبي وقسمتك.