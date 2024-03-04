عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة.. صور

صدى البلد

قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، والوفد المرافق، بزيارة تفقدية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة، حيث كان في استقباله المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة.

وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن المدينة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ، لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية .

ثم تفقد مسئولو " الإسكان " خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع محور سفنكس وتوسعته، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه بدلاً من 3 حارات، بنسبة إنجاز للمشروع 80 %، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " مرحلة أولى " بنسبة إنجاز تتخطى الـ 84%، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالى 8 غرف بقدرة 300 ك. ف .أ للمحول الواحد، وتمديد 27305 أمتار طولي من كابلات الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.

كما تفقد مسئولو الإسكان، سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه قطر ( ٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتى محور سفنكس، حيث صدر أمر الإسناد، ويتضمن المشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، ومنها محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة، وشريحة منطقة الخدمات بالمدينة عن طريق خط مياه من مدينة الشيخ زايد.

وفى نهاية الجولة بمدينة سفنكس الجديدة، أشاد المهندس أشرف فتحى، بالمجهود المبذول من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكداً  ضرورة الاستمرار فى ضغط وتكثيف الأعمال حرصاً على الانتهاء من المشروعات.

4c8e4a4d-f6b1-4bfd-9b23-f5a3c1d5d171
4c8e4a4d-f6b1-4bfd-9b23-f5a3c1d5d171
4e5456e2-e33b-4040-8dc0-89bd27eb0c77
4e5456e2-e33b-4040-8dc0-89bd27eb0c77
9e42e52c-7c1c-4be9-8c97-6aef515867a9
9e42e52c-7c1c-4be9-8c97-6aef515867a9
c213d46d-ac4c-4012-b8e6-0aaeebe6065c
c213d46d-ac4c-4012-b8e6-0aaeebe6065c

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

ترشيحاتنا

جريمة أخلاقية تحت تهديد السلاح | تحقيق عاجل في اقتحام منزل سيدة بالواحات

التعليم تعلن ضوابط اختيار لجان التقييم النهائي بالمدارس الفنية

يديعوت أحرونوت : بايدن رفض التحدث مع نتنياهو بعد كارثة شاحنات المساعدات بغزة

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة.. صور

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

فلسطين : إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى بغزة لتكريس احتلالها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أمريكا .. طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول الطماطم المجففة

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

تنبيه مهم من بلح رمضان لهذا السبب

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ