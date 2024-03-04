مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة.. صور

قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، والوفد المرافق، بزيارة تفقدية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة، حيث كان في استقباله المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة.

وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن المدينة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ، لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية .

ثم تفقد مسئولو " الإسكان " خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع محور سفنكس وتوسعته، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه بدلاً من 3 حارات، بنسبة إنجاز للمشروع 80 %، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " مرحلة أولى " بنسبة إنجاز تتخطى الـ 84%، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالى 8 غرف بقدرة 300 ك. ف .أ للمحول الواحد، وتمديد 27305 أمتار طولي من كابلات الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.

كما تفقد مسئولو الإسكان، سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه قطر ( ٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتى محور سفنكس، حيث صدر أمر الإسناد، ويتضمن المشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، ومنها محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة، وشريحة منطقة الخدمات بالمدينة عن طريق خط مياه من مدينة الشيخ زايد.

وفى نهاية الجولة بمدينة سفنكس الجديدة، أشاد المهندس أشرف فتحى، بالمجهود المبذول من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى ضغط وتكثيف الأعمال حرصاً على الانتهاء من المشروعات.