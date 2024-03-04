أخبار السيارات..علامات تدل على ضرورة تغيير زيت الفتيس.. سعر فيات تيبو 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

زيت ناقل الحركة يلعب دورا مهمًا في الحفاظ على ناقل الحركة، ذلك لأن زيت الفتيس هو المسؤول عن تزييت التروس التي تتشابك مع بعضها، ويعمل زيت ناقل الحركة علي الحد من تآكل التروس، إضافة إلى أنه يقوم بعمل تبريد لدرجة الحرارة الناتجة بين هذه الأجزاء، ويعمل علي تنظيف الاوساخ والاتربة ونقلها للفلتر.

كشفت شركة لادا الروسية عن عودة سيارتها لادا فيستا الي الأسواق كـ موديل 2024 ، وتنتمي فيستا لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

كشفت شركة شانجان عن إصدارها الجديد شانجان لومين الكهربائية الجديدة ، وتنتمي لومين لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

ينتشر بسوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما استقرت أسعار بيع السيارات الجديدة ، جراء ثبات سعر صرف الدولار ، مما جعل هناك اقبالا كبير من المصريين علي شراء السيارات الجديدة التي يرغبون في اقتناءها .

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الإقبال على شراء السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة بعدما ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق ، أما الآن فعادت الأسعار إلى طبيعتها نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .